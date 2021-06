Antonia, despre scandalul dintre Lino Golden, Mario Fresh și Alex Velea: „Nu mai există pentru noi oamenii aceștia”

Antonia a vorbit despre scandalul dintre Lino Golden, Mario Fresh și Alex Velea. Artista a explicat unde se situează în toată această tensiune. Ea a încercat să se țină departe de scandalul acesta, deși s-a simțit rănită din cauza lor, dat fiind faptul că amândoi s-au implicat în formarea lor ca și artiști și nu numai. La un moment dat, Lino Golden a locuit în aceeași casă cu ei.

Antonia nu vrea să mai audă de Lino Golden și Mario Fresh

Tensiunile dintre Lino Golden, Mario Fresh și Alex Velea au pornit de mai mult timp, însă în urmă cu un an aceștia au fost a cuțite. Certurile dintre fiind pe fond muzical și organizatoric. Lino Golden și Mario Fresh au fost foarte supărați pe deciziile pe care le lua Alex Velea pentru studioul de înregistrări la care aceștia lucrau. Dat fiind faptul că nu au găsit nicio cale de a ameliora tensiunile, cei trei au ales să nu mai colaboreze, însă această hotărâre nu a fost una amiabilă, iar certurile au luat o întorsătură nefavorbailă pentru toți și au umplut paginile ziarelor de scandal.

Deși Antonia a încercat să se țină departe de acest subiect, iată că a fost întrebată și ea despre situația asta, la mai multe luni distanță. Pentru ea, Lino și Mario nu mai există și nu vrea să mai audă despre ei. Totodată, ea a vorbit și despre posibilitatea unei împăcari, însă răspunsul a fost unul negativ, semn că nu mai ia în calcul acest lucru. Ea a fost dezamăgită de ceea ce au făcut cei doi și nu crede că ar mai putea exista o cale de împăcare.

În perioada în care certurile dintre ei erau tot mai tensionate, Alex Velea și Lino Golden și-au aruncat vorbe dure atât prin mesaje postate pe rețelele lor de socializare, cât și prin diferite piese, menite să clarifice situația. Cei trei nu au găsit cale de rezolvare, iar acum nu-și mai vorbesc.

Antonia, despre certurile dintre Alex Velea, Lino Golden și Mario Fresh

Antonia a făcut câteva declarații pe acest subiect, la un post de radio, unde a fost întrebată despre cearta aceasta. Ea a mărturisit că a fost dezamăgită complet de ceea ce au făcut băieții și nu simte că ar mai putea exista cale de împăcare.

„Ce veche e treaba asta (n.r. cearta dintre ei). Nu e nimic. A murit treaba. I-am susținut foarte mult. A fost o perioada când am fost foarte dezamăgită. Am trecut peste. Am învățat să nu mă mai gândesc la asta. Ne-au arătat fețelele lor, atât. Nimic mai mult. Nu prea am comentat pe treaba asta nici eu, nici Alex. Ei nu mai există pentru noi”, spune artista devenită celebră pentru piesele „Morena” și „Jameia”.