Antonia, fotografia cu un decolteu adânc ce a pus pe jar internetul. Doar sacoul îi mai acoperă bustul generos

Antonia a reușit să atragă, din nou, atenția tuturor de pe rețelele de socializare cu o apariție de senzație. Ca de fiecare dată a reușit să stârnească admirația bărbaților din online, după ce s-a pozat într-un mare fel pe internet.

Antonia și-a pus în evidență silueta cu o ținută sezuală. Sacoul colorat a fost singurul care îi mai acoperea bustul generos

Deși temperaturile de afară, arată că a venit toamna, Antonia nu renunță la ținutele fresh, de vară. Cântăreața a postat, recent, pe contul ei de Instagram, o imagine care a încis imaginația admiratorilor care au apăsat fără oprire butonul de like.

Logodnica lui Alex Velea s-a lăsat imortalizată purtând un sacou oversized și o pereche de pantaloni cu croială masculină, ambele în culori vii, radiante. Însă, acceasta nu a mai purtat nimic de sub sacoul, transformându-l într-o piesă vestimentară extrem de senzuală.

Vedetea a lăsat la vedere abdomenul sculpat și tatuajul dintre sâni, iar cu privirea țintită către obiectivul apartului de fotografiat și-a cucerit instantaneu cele peste două milioane și jumătate de urmăritori.

Privirea senzuală, atitudinea provocatoare și decolteu abisal al instantaneelor postate de Antonia s-au împletit perfec și i-au adus frumoasei brunete zeci de mii de like-uri cu o mulțime de comentarii: „Superbitate”; „Ești unică", Culorile arată grozav pe tine".

Cum a făcut Antonia primii bani din muzică

Antonia a devenit una dintre cele mai iubite artiste de la noi și muncește de la 18 ani pentru renumele pe care și l-a creat. Artista a locuit foarte multă vreme în Statele Unite ale Americii, acolo unde a terminat liceul și a muncit de mică, fiind model.

Prima colaborare semnată a fost cu Tom Baxter, artista considerând că destinul a jucat un rol major.

"Cariera muzicală era visul meu dintotdeauna. Aveam 18 ani atunci când am venit în România. Cred că a fost mult mâna destinului. Adică nu pot să spun că aveam un obiectiv din a începe o carieră muzicală în România. Chiar nu am venit deloc cu acest gând. Dar așa a fost să fie. Printr-o cunoștință, am ajuns la studio la Tom Boxer, care căuta o voce pentru niște piese pe care urma să le lanseze. Am mers să trag voci și așa mi-am început cariera muzicală, cu Roses On Fire și apoi Morena", a precizat Antonia, potrivit sursei citată.

De altfel, artista precizează că a muncit din greu pentru cariera sa și nu a făcut niciun compromis. Are la activ foarte multe melodii lansate și nenumărate concerte.

