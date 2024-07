Antonia, reacție neașteptată în mediul online, după ce i s-a reproșat că are „buze cu acid, sâni operați, abdomen operat”

Antonia a avut de curând o reacție neașteptată pe contul personal de Instagram, după ce a fost criticată că și-ar fi făcut mai multe intervenții estetice.

Antonia este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, însă uneori a fost și ținta criticilor, fiind acuzată că și-a făcut numeroase intervenții estetice. Așa s-a întâmplat și recent, când artista nu a mai răbdat și le-a dat peste nas răutăcioșilor.

Ce a răspuns Antonia după ce i s-a reproșat că are „buze cu acid, sâni operați, abdomen operat”

Antonia, în vârstă de 35 de ani, câștigă bani nu doar din muzică, ci și din diferite campanii și reclame. Din acest motiv, artista a fost mereu atentă la imaginea ei, făcând mult sport și având o dietă echilibrată. Totuși, au existat și oameni care au criticat-o, spunând că aceasta a apelat la ajutorul medicilor esteticieni.

„Buze cu acid, sâni operați, abdomen operat, dar sunt cea mai frumoasă”, a fost unul dintre comentariile lăsate de un internaut în dreptul unei fotografii în care artista apare într-o bustieră, etalându-și abdomenul lucrat.

Răspunsul Antoniei nu a întârziat să apară: „Toate mai puțin buzele! Se cheamă Lip Liner. După trei copii se mai lasă sânii, se întâmplă multe, dar tot frumușică eram și înainte… M-am născut cu față asta drăguță. Plus înțeleg motivul psihologic în spatele comentărilor de genul, așa că e egal cu ZERO pt mine… Este absolut amuzant că se dau de gol grav cu frustrarea”, a spus artista, potrivit Libertatea.

Ce operație estetică și-a făcut Antonia după ce l-a născut pe al treilea copil

Antonia are trei copii, iar corpul ei a trecut prin multe transformări de-a lungul timpului. Iubita lui Alex Velea muncește, însă, intens pentru a avea un corp armonios, iar sportul și regimul sănătos sunt o prioritate pentru ea.

Totuși, uneori, acestea nu sunt suficiente pentru a obține un rezultat mult visat. Antonia a recunoscut că a făcut o operație de liposucție după ce a născut cel de-al treilea copil.

„Nici nu-mi pot aminti cum îmi arăta abdomenul înainte să am copii. Trebuie să fie drăguț să ai o talie subțire, naturală, fără vergeturi pe piele, totul neted. Dar este frumos să ai și copii, iar eu am trei deja. Este destul, sunt bine. Și doar ca să vă dau o idee de cât de obsedată și perfecționistă sunt când vine vorba despre antrenamente și mâncat sănătos, toate astea nu au fost suficiente. Am mers și am făcut liposucție și sunt mulțumită acum. Sunt bine, dar sunt obsedată de detalii. Asta e problema mea. Cred că odată ce corpul tău trece prin schimbări după ce naști, începi să te simți nesigură pe tine. Cred că este natural”, spunea Antonia, citată de Libertatea.