Antonia s-a pozat într-un mare fel pe rețelele de socializare. Cât de bine arată cântăreața și cum au reacționat fanii

Antonia știe cum să-și facă prezența pe rețelele de socializare. Vedeta s-a fotografiat în cadrul unei ședințe foto în cea mai provocatoare ipostază posibilă, iar fanii au reacționat imediat cum au văzut cât de bine arată.

Antonia s-a fotografiat într-un mare fel, cu formele perfecte la vedete. Nu e o noutate faptul că artista are o siluetă perfectă și că este considerată un etalon al frumuseții în România. Iată că acum a întrecut orice limită și a publicat o imagine în cea mai provocatoare ipostază.

Fanii au fost surprinși să o vadă așa cum doar Alex Velea o mai vede. Desigur, ședința foto a fost realizată cu foarte mult gust, iar vedeta a fost recompensată cu zeci de mii de aprecieri din partea fanilor care-i urmăresc activitatea în mod constant.

Îmbrăcată doar cu o rochie cu crăpătură pe ambele picioare, Antonia a reușit să devină virală cu fotografia această, în special pentru că foarte mulți fani i-au deistribuit postarea pe conturile personale.

Mai multe vedete, printre care Nicole Cherry, Sore, Corina Bud și Maria Popovici au ținut să-i scrie comentarii de apreciere în cadrul postării de pe Instagram.

Antonia, pe numele său complet Antonia Clara Iacobescu, este o cântăreață extrem de apreciată la nivel național, care a lucrat și ca model o perioadă. Acesta a părăsit România la vârsta de 5 ani și a trăit alături de mama sa și de tatăl vitreg în Statele Unite ale Americii până la vârsta de 18 ani.

Cântăreața a trăit și crescut în statul Utah și în orașul Las Vegas din statul Nevada, unde a terminat liceul și a intrat și în lumea modellingului. A participat la sute de ședințe foto pentru cataloage și a ajuns să colaboreze cu agenții mari din America, cum ar fi Lenz sau Ford Models.

Antonia cântă de la vârsta de 10 ani și a făcut școala de muzică în Statele Unite. Faptul că a trăit printre oameni de culoare a influențat-o în muzică. Așa se explică și apropierea de Velea, care între timp a influențat-o și stilistic. Stilurile RnB și Soul le simte cel mai aproape și a fost influențată de acestea în mod decisiv.

Artista a rămas însărcinată în luna decembrie a anului 2009 și a născut în data de 28 august 2010 o fetiță, pe care a numit-o Maya Rosaria Castellano. Tatăl este Vincenzo Castellano și este nepotul lui Joshua Castellano, proprietarul clubului Bamboo.

