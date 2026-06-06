Anunțul făcut de fosta Fetiță Zurli. Ce se întâmplă cu Vero Căliman după 10 ani de teatru pentru copii

Vero Căliman, actriță, regizoare și creatoare de proiecte artistice pentru copii și familii, debutează ca autoare de literatură pentru copii cu universul Parcul Inimioarelor la Editura For You, o serie care aduce în prim-plan teme precum respingerea, îndoiala de sine și nevoia de a fi văzut și acceptat.

Ce se întâmplă cu Vero Căliman după 10 ani de teatru pentru copii

Această serie de cărți, inaugurată prin INIminiMIOARA în Colțul Îndoielilor, propune o abordare sensibilă, dar sinceră, asupra emoțiilor copiilor, fără să le simplifice și fără să le transforme în lecții.

Cartea va fi lansată în cadrul în unui turneu în perioada mai-iunie, urmând ca pe parcursul anului 2026 să fie extins în cât mai multe orașe din România:

6 iunie, sâmbătă, ora 17.00 - Bookfest București

13 iunie, sâmbătă, ora 13.00 - Târgul CulturFest Ploiești

17 iunie, miercuri, ora 18.30 - Librăria Libris Brașov

18 iunie, joi, ora 18.00 - Cărturești Iulius Mall Timișoara

20 iunie, sâmbătă, ora 14.00 - Esplanada Muzeului Național al Unirii, Alba Iulia

27 iunie, sâmbătă, ora 11.00 - Convivial Câmpulung

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În cadrul fiecărei lansări, autoarea va susține un atelier de conectare părinte-copil prin joacă, muzică și povești, iar în orașele București (Bookfest), Sibiu, Brașov și Câmpulung se va alătura și ilustratoarea cărții, Amandine Bănescu, pentru cu un atelier de desen.

Activitățile din carte sunt gândite cu grijă și dedicare pentru a îmbogăți experiența cititului alături de cei mici, iar întregul Parc al Inimioarelor este menit să deschidă conversații importante între copii și adulți, între ceea ce simțim și ceea ce învățăm să devenim.

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Ce carte lansează Vero Căliman, fosta Fetiță Zurli

Ilustrațiile ingenioase, realizate de Amandine Bănescu, nu doar însoțesc povestea, ci o amplifică și o transformă într-o experiență vizuală profundă, în care liniile, nuanțele și detaliile sunt atent gândite pentru a aduce la viață fiecare emoție și fiecare pas al inimioarei în drumul ei.

Parcursul profesional al autoarei îmbină teatrul, educația și dezvoltarea emoțională, construind contexte în care copiii și părinții nu sunt doar spectatori, ci participanți reali.

Timp de peste un deceniu, a fost una dintre cele mai recognoscibile prezențe din teatrul pentru copii din România, interpretând rolul Fetița Zurli în peste 3 000 de spectacole, în țară și în Europa, și contribuind la dezvoltarea repertoriului prin interpretarea și înregistrarea a peste 100 de cântece pentru copii.

Această experiență i-a oferit o înțelegere directă și profundă a publicului tânăr – nu din teorie, ci din mii de întâlniri reale. În prezent, își dezvoltă propria direcție artistică, în care teatrul devine un instrument de explorare emoțională și reconectare.

Este studentă la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, specializarea Teatru Comunitar și Terapeutic, unde aprofundează lucrul cu grupuri și utilizarea artei în procese de dezvoltare personală.