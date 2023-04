Anunțul trist făcut de Florin Piersic. Ce se va întâmpla cu marele actor: „Îi îmbrățișez pe toți”

Totodată, îndrăgitul actor a făcut anunțul prin care a anunțat că „mai e puțin timp să mai poată să mai apară” și să-și vadă publicul.

Florin Piersic și-a anunțat retragerea de pe scenă. Mesajul transmis de marele actor

Florin Piersic are o carieră de peste 60 de ani în lumea teatrului, a filmului și nu numai, fiind adorat de majoritatea românilor. El a avut recent spectacolul „Străini în noapte”, chiar de ziua sa de nume, de Florii, pe care l-a jucat în ultimii 15 ani de peste 1000 de ori. Între timp, a vorbit și despre iminenta sa retragere de pe scenă.

„Astăzi am spectacol – „Străini în noapte”. E programat de mult timp, nu mai sunt locuri. Toată lumea a venit să știe că astăzi sunt Floriile și toți care au mai găsit bilete au luat ca să vadă piesa pe care am jucat-o de multe ori, peste tot în toate orașele țării.

Mă bucur că acest spectacol merge încă. La Baia Mare am avut două spectacole, unde am fost primit extraordinar de publicul de acolo. Acolo am făcut eu filmul ‘Pintea’. Sigur că unii își mai aduc aminte de zilele când filmam eu acolo și aveam 40 de anișori.

Îi îmbrățișez pe toți cei care vă urmăresc, îmi face plăcere să le comunic fel de fel de vești. Pe toți îi îmbrățișez și le doresc tot ce îmi doresc mie și ceva în plus. Cu cea mai mare plăcere, românilor de pretutindeni le transmit toată iubirea mea și speranța că mai e puțin timp să mai pot să mai apar și să-i văd.

Mama mea avea vorbă care îmi plăcea foarte mult. Ea îmi spunea Florinel: „Florinele, vin Floriile cu soare și soarele cu Florii’. Din fericire, astăzi, unde sunt eu la Cluj, unde am cel 1282-lea spectacol în 15 ani cu „Străini în noapte” e soare” a transmis Florin Piersic pentru Antena 3 CNN.

Ce pensie primește Florin Piersic, după 66 de ani de carieră

Marele actor a avut numeroase roluri care i-au adus faima, dar și dragostea și prețuirea oamenilor. După peste șase decenii de carieră în lumea artistică, Florin Piersic primește doar 2000 de lei pensie de la Statul român. În plus, actorul mai ia și 2700 de lei indemnizație din partea Uniunii Teatrale din România, conform Spynews.

Anul trecut, Florin Piersic și-a lansat volumul „Viaţa este o poveste”, care este „prima și ultima sa carte”, cum spunea actorul.

„Toți sunteți tineri, sunteți nemaipomeniți. Și gata, toți îmi spun 'La mulți ani!'. Care 'La mulți ani?' La 80 și 100 de ani, cât am eu acuma, iar 'La mulți ani?' Care 'La mulți ani?'”, a transmis, la un moment dat, actorul pentru Viva!.

