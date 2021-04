Anuryh, fosta ispită de la Insula Iubirii, povestește cum s-a îmbogățit după celebra emisiune. Din ce a făcut bani

Puțini sunt cei care știu faptul că Anuryh se bucura de celebritate încă de dinainte să participe la emisiunea „Insula iubirii!

Pe numele său real, Cosmina Dumitru, zisă și Anuryh, și-a uimit fanii cu dezvăluirile făcute în cadrul showului de noapte. Aceasta are un job controversat care îi aduce foarte mulți bani. Pentru cei care nu știu, Anuryh este un MC extrem de apreciat, fiindcă știe să facă atmosferă, indiferent de loc sau de timp! Cum pandemia a închis distracția, aceasta s-a concentrat pe o altă afacere care i-a adus bani frumoși.

Citește și: Îți amintești de ispita Anuryh de la Insula iubirii? Cum arată acum și cu ce se ocupă în viața de zi cu zi

Cum a făcut Anuryh bani frumoși în pandemie

În afară de muzică, acesta face haine pentru o anumită categorie de persoane. Ea crează ținute personalizate pentru femeile care lucrează în industria videochat-ului, un domeniu care n-a avut deloc de suferit în timpul pandemiei.

Afacerea ei s-a dovedit a fi foarte profitabilă pe timp "de criză".

"Eu îmi făceam haine pentru scenă și fele îmi spuneau că vor și ele. Așa am început. Este un domeniu în care se fac mulți bani (n.r videochatul). Sunt foarte multe fete care chiar muncesc câte 16/18 ore. Dorm în studio. Eu le admir că au psihicul tare!", spune Anury la Xtra Night Show, la Antena Stars.

Citește și: Fosta ispită de la "Insula Iubiriii" e mai fierbinte ca niciodată! Fanii sunt în extaz! | Video

Anuryh crează costumații din latex, seturi provocatoare și bikini, cătușe, body-uri, chokere și este nelipsită zgarda de la ținute. Aceasta povestește că ținutele sale sunt vândute ca pâinea caldă și se mândrește cu ceea ce a reușit să facă până la vârsta de 28 de ani.

"Fetele stau semi îmbrăcate cu hainele pe care le creez și discută foarte mult (n.r cu clienții). Ele fac cei mai mulți bani. (...) Am făcut costume cum purtau animatoarele. Chiar acum am făcut niște ținute în stilul festival cu latex, cu ținte, cu pietre. Îmi place foarte mult ideea asta, un fashion atipic. Am un business prosper, un business în creștere", mai spune fosta ispită.

Aceasta mărturisește că face bani dintr-un accesoriu vândut, cât făcea pentru o noapte de MC, când întreținea atmosfera în cluburi.

Citește și: Anuryh a trecut prin momente de coşmar. Fosta ispită de la "Insula Iubirii" a fost sechestrată şi umilită: "M-a băgat în baie și i-am tras un pumn"

În urmă cu 3 ani, Anuryh, a participat la show-ul ”Insula iubirii”, acolo unde a fost una dintre cele mai atrăgătoare prezențe feminine. Dea semenea, ea este cunoscută mai întâi din muzică, a colaborat cu mai mulți artiști de top din țară, cum ar fi Fly Project, alături de care a lansat piesa ”Get Wet”, care a ajuns numărul 1 în topuri. A debutat în muzică în 2017 și a ajuns rapid în trending.