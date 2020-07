Anuryh a trecut prin momente de coşmar. Fosta ispită de la "Insula Iubirii" a fost sechestrată şi umilită: "M-a băgat în baie și i-am tras un pumn"

MC Anuryh, fosta ispită de la "Insula Iubirii", despre nopţile pierdute în cluburi!

În continuare, vedeta a mărturisit că s-a speriat de moarte atunci când aproape a fost sechestrată. Totul s-a petrecut într-un club din Turcia, când aceasta avea doar 19 ani. Anuryh a ajuns atunci să constate că viața de noapte nu este făcută pentru toată lumea.

„Am trecut prin niște experiențe foarte dure, de a trebuit să fugim de acolo. Era să fim sechestrate. Viața de noapte nu e pentru oricine. În Turcia, aveam 19 ani și a fost primul contract. Mi s-a spus să fac show, dar era pe clientă falsă. Numai că celelalte cliente false plecau cu bărbații respectivi. Noi eram o mânuță de români, iar restul rusoaice”, a mai spus ea.

În momentul în care și-a dat seama despre ce e vorba de fapt, Anuryh a fost șocată. Fosta ispită spune că voia doar să danseze și să cânte.

„Și când am văzut cum stă treaba... am zis că am venit să fiu... Pe mine mă deranaja când intrau doi clienți și ne ziceau să ne urcăm și să dansăm ca să ne vadă. Am zis că am venit aici sa dansez și să cânt”, a adăugat fosta ispită de la „Insula Iubirii”.

„M-a băgat în baie și i-am tras un pumn”

Clipele de coșmar s-au produs în momentul în care Anuryh a vrut să plece. Enervat, managerul hotelului a băgat-o în baie, însă fosta ispită a reușit să scape lovindu-l.

Anuryh, de la ispita cuminte de la ”Insula Iubirii”, la diva agresivă: ”I-am dat cu sticla în cap și am fugit!”

„În momentul în care am vrut să plec, managerul hotelului m-a bagat în baie, i-am tras un pumn, am fugit în hol. Pe hol erau patronii și la un moment dat ne-au spus că nu plecăm nicăieri, dar atunci când le-am zis de Poliție ne-au lăsat să plecăm”, a mai spus Anuryh.

Pentru mai multe detalii, urmăriți materialul de mai sus!