Anya Taylor-Joy, apariție de excepție pe covorul roșu.Actrița e dovada că un make-up artist bun poate schimba complet înfățișarea

Anya Taylor-Joy, actrița în vârstă de doar 25 ani, a impresionat publicul cu o rochie splendidă, aurie, cu spatele gol și cu un decolteu adânc, care i-a pus în valoare bustul și silueta suplă. Frumoasa blondină a fost prezentă la premiera filmului Last Night in Soho care a avut loc la Los Angeles.

Anya Taylor-Joy, rochia superbă purtată pe covorul roșu

Anya nu a avut o coafură complicată, dar ales un machiaj excentric care i-a evidențiat foarte bine ochii, iar blush-ul i-a conturat perfect trăsăturile feței.

Filmul Last Night in Soho are o acțiune plasată în anii ’60 și se bazează pe povestea unei fete care își dorește să devină designer de modă și o întâlnește pe o cântăreață care își dorește să devină celebră. Dinamica dintre cele două fete se schimbă atunci când trecutul acaparează prezentul și lucruri întunecate ies la iveală.

Citește și: A spus despre ea că este urâtă, dar pozele spun altceva . Cum arată Anya Taylor Joy atunci când nu joacă în filme

Eloise, rol interpretet de McKenzie, este cea care aspiră să devină un desigenr de succes și e înzestrată cu un al șaselea simț. Cumva aceasta se întoarce în timp, în 1960 și o întâlnește pe Sandie, interepretată de Taylor-Joy.

Anya Taylor-Joy și rolul care a făcut-o celebră

Anya Taylor-Joy a debutat în lumea cinematografiei în 2015, în mini-seria Endeavour, în rolul Phillippei Collins-Davidson. Frumoasa actriță a jucat în numeroase filme de succes precum Atlantis, The Witch, Morgan, Barry, Split și multe altele.

Născută în Miami, Anya este mezina unei familii cu șase copii și a crescut în Argentina. Tatăl ei este bancher, mama fotograf.

Pe când avea șase ani, s-au mutat cu toții în Knightsbridge. A mers la școala pregătitoare Hill House, apoi la Queen's Gate School. A fost model, iar la 16 ani a renunțat la școală pentru a face actorie.

Citește și: "Nu sunt suficient de frumoasă". Anya Taylor-Joy refuză să se privească pe micile ecrane, deși publicul o iubește

Înainte de rolul Emmei, a avut o scurtă apariție în X-Men The New Mutants și apare și în filmul The Northman, alături de Nicole Kidman și Alexander Skarsgard.

Cu toate acestea, rolul care i-a adus cea mai multă recunoaștere a fost cel jucat în Gambitul Damei, serialul care a depășit așteptările criticilor. Deși Anya a fos lăudată pentru rolul ei și este una dintre cele mai tinere actrițe care a reușit să câștige Globul de Aur, actrița nu a putut să își schimbe percepția despre propia persoană.

Anya nu se crede ”suficient de frumoasă” pentru a fi distribuită în filme. Ba mai mult, se consideră o femeie ”urâtă”.

”Nu am făcut-o și nu cred că mă voi crede vreodată frumoasă. Nu cred că sunt suficient de atrăgătoare pentru a apărea în filme. Nu voi merge la cinema ca să-mi văd filmul, îl voi viziona înainte”, a declarat actrița conform Daily Mail.

De asemenea, Anya Taylor-Joy a recunoscut că a avut un atat de panică atunci când a fost distribuită în rolul protagonistei din ”Emma Austen Jane”.

”M-am gândit că 'sunt prima Emma urâtă și nu pot face asta', deoarece prima replică din film este 'Sunt frumoasă, inteligentă și bogată'”, a explicat ea.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express