Apariția lui Jennifer Lopez la inaugurarea lui Joe Biden a atras atenția întregii lumi. Cum este ținuta imaculată în partea de jos

Cântăreața în vârstă de 51 de ani a purtat o ținută impecabilă care a atras atenția întregii lumi, iar interpretarea piesei "Land is your Land" și a piesei "Let's Get Loud" a fost aplaudată la scară largă.

În mijlocul reprezentației, ea a spus în limba spaniolă: "Lopez rostea de fapt, o parte din juramantul de credinta: O națiune sub Dumnezeu, indivizibil, cu libertate și dreptate pentru toți"

Frumusețea și splendoarea vârstei pe care o are sunt evidențiate printr-un look extraordinar de sofisticat. Jennifer Lopez este impecabilă din cap până în picioare.

Îndrăgita artistă și-a făcut apariția la inaugurarea lui Joe Biden într-o ținută albă formată dintr-o pereche de pantaloni lungi până în pământ, albi, o bluză cu detalii din tule și un palton alb. Strălucirea este dată de bijuteriile pe care artista le poartă atât pe mâini, cât și la mijlocul taliei.