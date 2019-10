Are 65 de ani, dar nu a dorit să se căsătorească niciodată. Decizia de a nu se mărita i-a afectat povestea de iubire cele mai cunoscute prezentatoare TV

Oprah are 65 de ani și face parte dintre puținele femei care nu au fost căsătorite niciodată și au ales să nu aibă copii. Vedeta a declarat că nu are niciun regret față de aceste alegeri și că așa și-a dorit ea viața ei. Deși, la un moment dat, ea a cumpărat un apartament în Chicago, având nevoie de spațiu, în caz că dorea să își întemeieze o familie și să aibă copii.

Totuși, aceasta a ales să rămână necăsătorită și să nu dea naștere vreunui copil. În emisiunile sale, Oprah a întâlnit deseori persoane care aveau probleme mari din cauza părinților. „Mamele și tații lor nu realizaseră cât de dificil este să fii părinte”, a zis Oprah.

Marcată de aceste cazuri, a realizat ce responsabilitate enormă reprezintă rolul de părinte. Totuși, vedeta a dezvăluit că are un mare respect pentru femeile ce și-au dedicat viața copiilor, rămânând acasă cu ei, ea neputând să se gândească că ar putea să facă vreodată așa ceva. Acesta este motivul pentru care Oprah nu a vrut să se căsătorească sau să aibă copii. „Nimeni nu le dă destul credit femeilor”, a adăugat Oprah.

Visele vedetei s-au îndeplinit și duce o viață frumoasă, exact cum și-a dorit. Aceasta muncește 17 ore pe zi, iar timpul liber îl petrece cu partenerul ce îi este alături de peste 30 de ani și cu cei doi câini ai lor. Oprah a declarat că cei trei o lasă să fie cine dorește ea în această lume, fără a o judeca sau a-i pune limite.

Pe Stedman Graham, Oprah, l-a cunoscut la un eveniment caritabil în 1986. Aceasta a dezvăluit că partenerul nu are pretenții de la ea și nu îi cere niciodată nimic. „Sunt sigură că asta s-ar fi schimbat dacă ne-am fi căsătorit”, a zis vedeta.

„Amândoi spunem că dacă ne-am fi căsătorit, nu am mai fi acum împreună. N-am nicio îndoială. Nu am fi rămas căsătoriți, pentru că asta ar fi însemnat ceva în mintea lui, iar eu aș fi avut ideile mele legat de asta”, a continuat Oprah. Vedeta a adăugat că nu are niciun regret legat de deciziile sale.