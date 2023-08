Are sau nu Ramona Olaru operații estetice? Răspunsul asistentei de la Neatza cu Răzvan și Dani a pus capăt presupunerilor

Sătulă de speculații, asistenta de la Neatza a recunoscut dacă a apelat sau nu la bisturiu pentru a arăta atât de bine. Ramona Olaru le-a închis gura răutăcioșilor cu acest răspuns!

Ramona Olaru nu duce deloc lipsă de pretendenți, iar, de când a apărut pe micile ecrane, mulți bărbați s-au arătat atrași atât de aspectul ei fizic, cât și de caracter.

Însă, fiind o persoană publică și un nume cunoscut în showbizul românesc, telespectatorii s-au întrebat dacă și-a făcut sau nu intervenții estetice, dat fiind că arată atât de bine pe sticlă. Iată ce a dezvăluit chiar Ramona Olaru!

Are sau nu Ramona Olaru operații estetice?

Ramona Olaru s-a săturat să primească aceeași întrebare mereu, așa că a recunoscut că a apelat o singură dată la bisturiu, pentru a-și mări bustul. Ea a adăugat că, în schimb, nu și-a făcut nicio intervenție la nivelul feței, ci știe să se machieze foarte bine.

În plus, asistenta TV a mai declarat că, odată cu trecerea timpului, și-a schimbat și stilul, motiv pentru care nu mai arată la fel ca la începutul carierei sale în televiziune.

„Oamenii nu văd faptul că noi evoluăm, ne dezvoltăm ca oameni, fizic vorbind. Au rămas cu imaginea din 2012-2013, când am apărut prima oară la Neatza, aveam părul lung, negru, purtam aparat dentar și aveam și ochelari de vedere. Eram un fel de Betty cea urâtă, dar mie îmi place să cred că eram foarte drăguță și foarte frumoasă pentru vremea respectivă. Vremurile se schimbă, moda se schimbă, stilul se schimbă, te adaptezi. Nu ne mai machiem cum ne machiam în urmă cu zece sau 15 ani! Normal că se schimbă modul în care arăți! Cred că acesta este lucrul care îmi aduce un zâmbet pe față. Faptul că am operații estetice, nu am! Nu am operații estetice! Bine, am la bust, dar nici aici nu sunt…La față sigur nu! Nasul natural, obrajii naturali, buze nu am, le colorez și atât! Știu să mă machiez!”,a declarat Ramona Olaru pentru Ego.ro.

Ce dezvăluiri din viața intimă a făcut Ramona Olaru: „Sunt demisexuală”

Ramona Olaru a dezvăluit, într-un interviu exclusiv pentru Cancan, că pentru ea relațiile intime nu pot funcționa dacă nu a construit alături de partener și o conexiune emoțională:

„Foarte mult. La mine nu se poate sex fără apropiere emoțională.(...) Da, sunt demisexuală. Da, nu pot fizic cu un bărbat dacă nu pot mai întâi psihic și emoțional. Plus de asta, mie trebuie să-mi placă mâinile și picioarele bărbaților. Trebuie să aibă degetele mai lungi. Bine, nu vă gândiți departe. Mai lungi și mai subțiri. Nu-mi plac mâinile mici și… cârnăciori.” , a declarat Ramona Olaru, pentru Cancan.ro.

