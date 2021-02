Ariel Winter, de nerecunoscut în viața de zi cu zi. Cum arată milionara când nu intră pe mâna stiliștilor

Pe plan personal, Ariel a trecut prin momente tensionate cu familia sa încă de la o vârstă fragedă.

În 2012, când Ariel avea doar 14 ani, sora ei mai mare, Shanelle Workman (ce are și ea o carieră de succes la Hollywood) a acuzat-o pe mama lor că a fost abuzivă din punct de vedere fizic și emoțional, motiv pentru care a cerută să devină principala responsabilă pentru sora sa mai mică.

În anul 2014, Ariel a trecut de sub tutela mamei sale în cea a surorii sale mai mari și a părăsit definitiv casa copilăriei și grija părintelui.

Din decembrie 2019, Ariel are o relație cu actorul Levi Benward. Cei doi s-au mutat recent într-o casă de milioane de dolari în Los Angeles, în cartierul Studio City, scrie Daily Mail.

În luna ianuarie, Ariel și-a serbat ziua de naștere, când a împlinit 23 de ani, alături de iubitul său. Cei doi s-au bucurat de zi la un picnic și au publicat și imagini pe rețelele de socializare cu ieșirea lor, scrie People.

”O poză aniversară pentru iepurașul meu,” a scris Benward alături de imaginea cu el și Ariel. ”Te iubesc atât de mult. Dai atâta viață și ai un suflet atât de frumos. Lumea asta are nevoie de ce poți oferi tu și am și eu nevoie. A trecut încă un an alături de tine și mă simt atât de bine. La mulți ani, iepuraș, te iubesc.”

Ariel Winter a răspuns și ea la imaginea publicată de iubitul ei: ”Te iubesc atât de mult, pui. Cel mai bun an cu cel mai special iepuraș. Abia aștept viitorul cu tine.”