Armin Nicoară, mărturisiri de la concerte: ”Toate gagicile săreau pe mine”. Artistul vrea petrecerea burlacilor pe yacht

După ce a încercat să-și convingă partenera să-l lase la petrecerea burlacilor, pe care se gândește să o țină pe un yacht, cu ”acces all inclusive la femei”, Armin a povestit cum fanele îl asaltează la concerte.

”Cornel a găsit o croazieră cu acces all inclusive la femei. O să-ți arăt și pe internet: femei, băutură și dans. Asta e interesant, gândește-te. Noi, băieți, peste 50 de femei, în Columbia. Asta e așa, pentru noi. Noi acum am cerut voie. Tu trebuie să mă lași, suntem la început de drum și trebuie să plecăm cu dreptul.”, a încercat Armin să-și convingă logodnica.

Ce a decis Claudia Puican în privința petrecerii burlacilor

Claudia Puican a subliniat că are nevoie de timp de gândire, lucru pe care partenerul lui l-a apreciat. ”Vezi ce soție bună am? Măcar nu zice de față cu bărbații că nu am voie.”, a spus Armin.

El și-a adus aminte de o petrecere la care a fost asaltat de femei, conform spuselor lui. ”Toate gagicile pe mine, nu am mai putut. Deci nu puteam, la un moment dat, du-te-n stânga, du-te-n dreapta. Nu aveam ce face, toate gagicile săreau pe mine. Înainte îmi doream să vină la mine că eu sunt mai emotiv și așa.

Dar acum, mamă, când a venit una: Ce vrei să-ți fac? Îți dai seama, în capul meu, ce se derula. Am trecut cu bine, am trecut ispita, eroic am rezistat. Cu puterea divinității am ajuns să înving puterea răului. Acolo a fost o ispită. Gândește-te, gagicile erau cu sânii pe afară, s-au aruncat în piscină, fuste scurte”, a povestit artistul în cadrul emisiunii sale de la Antena Stars.

