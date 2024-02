Armin Nicoară și Claudia Puican au luat o nouă măsură de precauție în caz de divorț. Ce au decis după contractul prenupțial

Armin Nicoară și Claudia Puican au luat o nouă măsură de precauție în caz de divorț. Cei doi au făcut un contract prenupțial în ziua nunții care a avut loc în urmă cu mai bine de un an și jumătate. Iată la ce nouă decizie au ajuns.

Armin Nicoară și Claudia Puican trăiesc o dragoste cu năbădăi. Deși au parte de o mulțime de conflicte și neînțelegeri în căsnicia lor, aceștia se iubesc mai mult ca niciodată pe zi ce trece.

În vara anului 2022, artiști s-au decis să își uneasă destinele pe viață. Aceștia au făcut o nuntă de vis unde au avut numai invitați de seamă. La marele eveniment au participat cele mai importante persoane din viața lor.

De asemenea, Armin Nicoară și Claudia Puican au surprins fanii cu o decizie importantă chiar în ziua în care au spus marele „DA”. Cei doi au hotărât să ia o măsură de precauție în cazul de divorț, făcând un contract prenupțial.

Citește și: Jador a cântat la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Mirii au aruncat cu bani în cântărețul invitat

La mai bine de un an și jumătate de la nunta lor, artiștii au luat o nouă hotărârea neașteptată în ceea ce privește căsnicia lor. Se pare că aceștia au apelat la o altă măsură dacă se vor separa vreodată. Cântăreții și-au dorit că niciunul dintre ei să nu iasă în pierdere din punct de vedere material, în cazul unei despărțiri.

Ce decizie au luat Claudia Puican și Armin Nicoară pentru viitorul lor în carieră. Puțini se așteptau la asta

Pentru că sunt destul de precauți în ceea ce privește evenimentele ce vor avea loc în viitor, Armin Nicoară și Claudia Puican s-au decis să aibă conturi diferite de YouTube. Mai mult, saxofonistul i-a spus soției sale să își deschidă propriul canal.

„Și-a făcut și canal separat de YouTube. Am sfătui-o și pentru ea ca artist, să-și dea interesul pentru ea, că Doamne Ferește. Noi când am făcut nunta am făcut contract prenupțial, m-am gândit că dacă vreodată Doamne Ferește nu mai suntem împreună, ea să rămână fără un canal de YouTube? Așa că i-am zis că să-și facă și ea un canal de YouTube, așa cum și eu am, iar acolo să-și încarce toate proiectele pe care le are. Cumva parcă simți să-ți dai interesul mult mai mult când e pentru tine”, a declarat Armin Nicoară, potrivit spynews.ro.

Îl deranjează sau nu pe Armin Nicoară faptul că soția lui, Claudia Puican, colaborează cu alți artiști

Saxofonistul a răspuns la o curiozitate pe care mulți o aveau: dacă este sau nu deranjat de faptul că soția lui colaborează și cu alți artiști. Așadar, Armin Nicoară nu are nicio problemă în ceea ce privește proiectele muzicale pe care Claudia Puican le are cu alți cântăreți.

Citește și: Armin Nicoară, gestul „indecent” pe care l-a făcut la o nuntă. Și-a băgat capul sub rochia unei femei de față cu toată lumea

„Nu sunt împotriva acestui lucru, chiar eu am încurajat-o pentru că atunci când stai foarte mult timp într-o relație mai intervin discuții, monotonie, i-am zis: Claudia, fă treaba asta, eu zic să încerci să faci și fără mine. Vorbește și cu alți artiști, discută cu ei și poți face niște piese cu ei. Eu nu mă împotrivesc în niciun fel. Cum eu colaborez cu diferite artiste, așa îi doresc și ei să facă piese cu diverși artiști. Poate prinde mai bine, poate lumea vrea să o vadă și pe ea singură fără mine, așa cum mă văd și pe mine”, a mai adăugat el, conform sursei citate.