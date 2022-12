Ce scrie în contractul prenupțial semnat de Armin Nicoară și Claudia Puican. Cei doi au dezvăluit clauzele

Armin Nicoară și Claudia Puican formează unul dintre cele mai comentate cupluri din showbizul autohton. Mărturisirile artistului despre evenimentele din viața lor trezesc reacții care mai de care în mediul online.

Cei doi s-au căsătorit, în urmă cu câteva luni, după o lungă așteptare. Se pare că înainte de marele pas, ei au decis să își securizeze averile, așa că au semnat un contract prenupțial.

Ce scrie în contractul prenupțial semnat de Armin Nicoară și Claudia Puican

Într-un podcast, Armin Nicoară și Claudia Puican au vorbit despre clauzele contractului prenupțial semnat înainte să se cunune.

”Când am făcut nunta, când am mers la biserică, am făcut un contract prenupțial.”, a spus Armin Nicoară. Soția sa, Claudia Puican, a explicat ce presupune documentul: ”Tot ce o să facem, vom avea, rămâne copiilor, adică nu o să rămână mie sau lui”.

Armin a completat: ”Dacă se întâmplă ceva, cumva, să ne despărțim sau așa, să nu fie nicio problemă. Domne, eu am partea mea de bani, tot ce am făcut, ce am acolo. Domne, nu avem de împărțit nimic. Și ea și-a luat un apartament, nu vreau să mă duc să împart, domne dă-mi jumătate.”

Claudia a spus că au banii, ”într-un fel”, la comun, ”dar într-un fel separat și ne concurăm care face mai mult.”

Artistul spune că partenera sa, Claudia Puican, a insistat cu nunta. „Mi-a zis, ‘Armin, eu nu mai aștept. Dacă nu vii acum cu mine la primărie, gata. Plec, nu mai stau cu tine!. (…) În sfârșit o să ajung în fața lui Dumnezeu și a primarului', a declarat Armin Nicoară pentru Antena Stars, cu câteva săptămâni înainte de nuntă.

