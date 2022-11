Armin Nicoară și Claudia Puican, noi detalii din intimitatea căsniciei. Ce a dezvăluit artistul: „Mai vreau și eu altceva”

Armin Nicoară și Claudia Puican au spus marele DA în fața ofițerului de stare civilă în urmă cu aproape trei luni și au celebrat momentul printr-o petrecere de vis într-o locație exclusivistă. Însă, povestea lor de dragoste a început de mai bine de cinci ani. Recent, în cadrul unei emisiuni televizate, artistul a dezvăluit câteva detalii care nu sunt de trecut cu vederea. Iată ce a declarat despre relația pe care o are cu Claudia Puican.

Ce dezvăluiri a făcut Armin Nicoară: „Suntem o familie deschisă”

Cei doi cântăreți celebri din România au avut parte de cele mai frumoase momente din viața lor, după ce și-au oficializat relația. Nunta celor doi a fost poate una dintre cele mai așteptate. În trecut, Claudia Puican aștepta, cu nerăbdare, inelul de la Armin Nicoară, care întârzia să apară. În cele din urmă, lucrurile s-au așezat, iar cei doi au decis să își unească destinele în mod oficial.

Cu toate acestea, cuplul a recunoscut că are o căsnicie aparte, formând o familie modernă. Fiind tot timpul împreună, cei doi au recunoscut, în cadrul emisiunii televizate, că mai apar și probleme. În acele momente, ei au mărturisit că fiecare își face băgăjelul și se duce la părinți pentru a se deconecta. De asemenea, Armin Nicoară a mai recunoscut că, uneori, simte nevoia de ceva nou, care să spargă monotonia:

„Trebuie să mă înțelegeți și pe mine, mai vreau și eu altceva. Suntem o familie deschisă, Claudia tot timpul mă înțelege, nu cred că e geloasă.”, a spus Armin Nicoară, completat de soția sa, care a zis că își dă seama „din priviri” când partenerul ei o minte.

În schimb, Claudia Puican, care a fost supusă de către soț la un test, a declarat că, de fapt, Armin vorbește mult și face puțin:

„Armin e bun de gură, dar la fapte nu, e un băiat bun.”, a fost răspunsul Claudiei Puican. „Îl cunosc atât de bine pe Armin, după privire. Dacă mă minte acum sau spune ceva, eu îl cunosc, eu știu ce gândește.”, a mai spus cântăreața.

Cealaltă întrebare din partea soțului a sunat în felul următor:

„Crezi că am dormit cu altă solistă acum câteva seri?”, a întrebat-o saxofonistul pe partenera lui de viață. Nu știu, nu pot să-mi dau seama… nu, nu ai fost. Nu are unde să meargă, dacă stă 24 din 24 de ore cu mine.”, a spus artista.

Armin Nicoară a fost prins de Claudia Puican cu o altă femeie

La scurt timp după ce au devenit soț și soție, Armin Nicoară a declarat, pentru Antena Stars, că la începutul relației cu Claudia Puican, s-a întâlnit și cu o altă femeie. Chiar blondina a fost cea care l-a descoperit pe saxofonist. Cu toate acestea, ei susțin că au reușit să depășească acel moment delicat:

„Claudia, tot timpul mi-a dat voie, adică nu a fost gen să mă ascund de ea, să zic că mi-e frică de ea că am fost la altă fată și așa mai departe. Acum a fost o dată, într-adevăr, la început de relație când m-a prins. Am venit de la eveniment și aveam în sacou niște treburi, iar ea, când mi-a luat sacoul să mi-l calce și să mi-l aranjeze a zis: <<Ce-s cu astea?>>, eu am încercat să o mint, iar după cinci minute mi-am dat seama și i-am zis care e situația, iar ea mi-a zis: <<păi de ce nu mi-ai zis din prima?>>, și nu pot să zic că a fost o ceartă sau ceva.", a povestit Armin Nicoară, la Antena Stars.

