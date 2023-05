Artistul Al Bano a spus ce s-a întâmplat cu fiica lui și a Rominei Power, care a dispărut acum 30 de ani: „Am înțeles adevărul”

Au trecut aproape 30 de ani de când fata a dispărut fără urmă în New Orleans, în noaptea de Revelion a anului 1994, scrie Tellerreport.com.

Artistul Al Bano a dezvăluit ce s-a întâmplat cu fiica lui și a Rominei Power, care a dispărut acum 30 de ani

Cântărețul italian a căutat-o neîncetat până când a cerut să fie declarată moartă, în anul 2013. În sfârșit, într-un interviu acordat pentru Corriere della Sera, artistul a dezvăluit ce s-a întâmplat cu tânăra.

„Am plecat din Los Angeles la New Orleans. Și acolo, am avut o întâlnire de destin”, a început cântărețul pentru Corriere della Sera, referindu-se la cei fără adăpost și artiștii stradali. „Îmi amintesc de un bărbat de culoare, numele lui era Masakela. Într-o seară, am rămas cu Ylenia pentru că observasem ceva ciudat”, continuă Al Bano.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Ylenia Carrisi în noaptea de Revelion de la 1994, când a dispărut în New Orleans? Aproape 30 de ani mai târziu, tatăl său încearcă să afle răspunsul. Al Bano Carrisi, care va împlini 80 de ani pe data de 20 mai, a dat detalii din viața personală și profesională, într-un lung interviu acordat publicației italiene, notează News Italy24.

Cea mai interesantă parte a discuției a fost cea în care artistul și-a adus mainte de fiica lui dispărută. A fost o pierdere atât de dureroasă încât s-a gândit inclusiv la sinucidere. Și sora sa, Romina Jr., a recunoscut că nu a căutat-o niciodată: „Fiecare are destinul său și dacă al ei a fost acela să fugă, atunci trebuie să o lăsăm să facă asta”, a fost răspunsul ei.

„O fată extraordinară”. Așa își laudă fiica, pe Ylenia, studentă a prestigiosului King's College London. „Vobea engleză, spaniolă, franceză, portugheză. A venit cu noi la Moscova și a învățat niște rusă”, își amintește el.

Totul se schimbă atunci când își însoțește părinții în Statele Unite pentru a filma un documentar, Lost America. „Am plecat din Los Angeles la New Orleans. Îmi amintesc de un bărbat de culoare, numele lui era Masakela. Într-o seară, ceilalți au mers la cinema, dar eu am rămas cu Ylenia pentru că observasem ceva ciudat. Deodată ea a început să fugă, iar eu am urmat-o, ea a strigat „oprește-te, bărbatul ăla vrea să mă rănească”, iar bărbatul acela eram eu, am strigat „hai să-ți spun, e o problemă cu drogurile”. M-a pierdut, am găsit-o dimineața la 8. Mama ei i-a spus că și-a riscat viața pe apele Mississippi”.

Al Bano reia apoi ultimele săptămâni ale Yleniei, de la călătoria la Veneția pentru a o găsi pe mătușa Rominei și până la plecarea ei în Belize pentru a scrie o carte despre oamenii fără adăpost.

„Am spus: bine, dar mai întâi trebuie să absolvi, nu va dura mult... În schimb, a plecat în Belize, a locuit într-o colibă, un bărbat a amenințat-o, s-a salvat ținând un copil în brațe. Așa că s-a întors la New Orleans”. Și chiar în New Orleans, în ajunul Anului Nou din 1994, ea a dispărut.

Am făcut cap la cap în acea noapte oră de oră. Am vorbit cu martori. L-am cunoscut pe Masakela, care fusese și el în închisoare, dar a negat orice vinovăție”, dezvăluie Al Bano, mărturisind că a întrebat și ultima persoană care a văzut-o în viață pe Ylenia, paznicul portului.

„Stătea lângă râu, a avertizat-o: nu poți sta aici. Dar Ylenia nu a plecat. Gardianul a insistat, așa că ea i-a spus că „ea aparține apelor” și s-a scufundat în râu, înotând. Acolo am înțeles că mentorul ei spunea adevărul, pentru că Ylenia spunea acea propoziție în copilărie înainte de a se scufunda și a înota. Dar Mississippi este neiertător. Romina nu a vrut niciodată să accepte”.

Dispariția Yleniei și despărțirea de Romina i-au dat inevitabil viața peste cap lui Al Bano, care neagă legătura dintre dispariția fiicei sale și desfacerea căsătoriei. Cântărețul dezvăluie apoi că a trăit nouă ani în singurătate și durere, ceea ce l-a determinat să se gândească la sinucidere. „Am crezut că Dumnezeu m-a părăsit. Și odată cu durerea a crescut o voce care spunea: 'Al Bano, pune capăt'. Dar apoi mi-am dat seama că era vocea greșită. Și am simțit și prezența lui Dumnezeu. Am simțit o pace profundă. Mi-am spus: cine ești tu ca să-L judeci pe Dumnezeu? Amintiți-vă că și El a pierdut un fiu”.

