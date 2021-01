Au devenit de la o vârstă foarte fragedă idolii adolescenților. Cât de mult s-au schimbat vedetele Disney | FOTO

Celebrul Zac Efron a furat milioane de inimi și a impesionat cu aspectul său plăcut în perioada adolescenție. Acesta a devenit rapid cunoscut în urma rolului important din "High School Musical", seria Summerland.

Zac Efron a mai ob'inut roluri spectaculoase în filme și seriale, precum: "17 Again", "Me and Orson Welles", "Charlie St. Cloud", "New Year's Eve", "Liberal Arts", "The Lorax", "The Lucky One", "The Paperboy", "At Any Price", "Parkland", "That Awkward Moment", "Neighbors", "Baywatch" și "We Are Your Friends". Actorul a fost considerat un "idol al adolescenților" în perioada sa de glorie.

În prezent, starul s-a transformat într-un bărbat dorit de către toate doamnele și domnișoarele din showbizz.