Asiana Peng pozează în lenjerie intimă, la un an după ce a devenit celebră în showbiz. Cum arată acum

Însăși Asiana a povestit prin ce a trecut acolo, potrivit OK Magazine: "Eram dărâmată psihic, şi fizic, dat tot m-am comportat onorabil. Aş fi vrut să vă spun o poveste frumoasă, dar nu am nicio amintire plăcută din acel lot de la Izvorani, poate doar o prietenie ciudată cu o ciupercă, în faţa căreia îmi vărsam năduful… De îndată ce am ajuns la Izvorani, am înţeles că nu mai sunt stăpână pe viaţa mea, că nu mai decid eu aproape în nicio problemă, că sunt a nimănui, o gimnastă fără drepturi, doar cu obligaţii."

Au urmat mai multe procese, inclusiv unul în care părinții Asianei i-au denunţat la DNA pe antrenorii Octavian Bellu şi Mariana Bitang, alături de Federaţia de Gimnastică, pentru abuz în serviciu, şi la Consiliul Naţional de Combaterea Discriminării, pentru rele tratamente şi rasism. Au câștigat în ianuarie 2019.

Asiana Peng, fosta gimnastă născută din tată chinez și mamă româncă

Născută din tată chinez şi mama româncă, Asiana este foarte activă pe reţelele de socializare, unde are mulţi fani, și impresionează cu frumusețea sa.

După apariția la TV, conturile ei au explodat, iar fosta gimnastă are acum peste 53.000 de fani pe Instagram.

Ea ține constant legătura cu cei care o simpatizează și pozează mai ceva ca un fotomodel de fiecare dată când are ocazia.