Au marcat o generație întreagă în rolurile din ''H2O: Just Add Water''. Cum arată acum Phoebe Tonkin, Claire Holt și Cariba Heine

Vezi mai multe imagini cu transfomarea starurilor din H2O în GALERIA FOTO

Ba din contră, prestația sa incredibilă i-a adus ulterior roluri în filme importante. Blondina a apărut în Pretty Little Liars, 47 Meters Down și Aquaris. Claire a fost aleasă și în distribuția serialului The Vampire Diaries, dar și-a făcut apariția și în ''The Originals'', unde a intrat în pielea seducătoarei Rebekah, conform buzfeed.com.

În prezent, este căsătorită cu Andrew Joblon. Cei doi au împreună doi copii, pe Elle Holt Joblon și pe James Holt Joblon.

Phoebe Tonkin (Cleo)

După ce a devenit faimoasă datorită personajului Cleo, următoarele apariții ale actriței Phoebe Tonkin au fost în ''Packed to the Rafters'' și ''Home and Away''.

După ce au cunoscut împreună faima, Phoebe Tonkin și Claire Holt au ajuns să joace împreună în alte două producții de succes, și anume ''The Vampire Diaries'' și ''The Originals''. De asemenea, sirena brunetă din H2O a format din nou un cuplu pe marile ecrane cu Angus McLaren (Lewis) în filmul ''Bloom''.

Citește și: Mel Gibson, topit după o brunetă superbă care i-ar putea fi fiică. Cum arată și câți ani are Rosalind Ross

Cariba Heine (Rikki)

Cariba Heine, cea care intra în pielea rebelei Rikki în H2O nu a făcut pasul spre Hollywood.

Actrița a rămas în Australia și a mai apărut pe marile ecrane în filme precum ''The Future Machine'', ''Dance Academy'', ''Hiding'', iar cel mai recent proiect al său este ''Home and Away''.

Angus McLaren (Lewis)

De când a ieșit din pielea personajului Lewis din H2O, Angus McLaren a rămas în industria filmului. Timidul și inocentul ''Lewis'' din H2O a devenit un bărbat extrem de atrăgător.

Fanele au putut remarca acest amănunt în momentul în care actorul născut în Australia și-a făcut apariția în ''Packed to the Rafters'', ''Home and Away'', ''Bloom'' și ''The Naked Wanderer''.

De asemenea, a avut un rol în filmul de succes ''Hotel Mumbai''.