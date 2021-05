Augustin Viziru, portret de familie. Cum arată Oana, mama fiicei sale și femeia care l-a cumințit

În una dintre imaginile postate de Oana, iubita lui Augustin Viziru, micuța Maria se dă în leagăn, sub atenta supraveghere a părinților grijulii.

Actorul o ține strâns pe copilă, care privește atentă spre obiectivul camerei de fotografiat. Foarte aproape de cei doi se află și Oana Leondraliu, care poartă un tricou alb și are părul prins.

Augustin este topit după fetița sa cu care postează foarte des imagini pe rețelele de socializare. De la nașterea copilei, actorul a părut foarte implicat în creșterea ei.

De altfel, Augustin Viziru a spus în mai multe rânduri că-și dorește copii. Pe 14 iunie 2020, visul i s-a împlinit.

Citește și: Augustin Viziru, imaginea adorabilă cu fetița sa. Cât de mult a crescut și cu cine seamănă micuța

„Bună, eu sunt Maria Petre-Viziru și ar fi trebuit să vin pe lume pe data de 15, numai că eu am vrut să vin pe 14. Abia aștept să mă țină tăticul meu în brațe.”, a fost mesajul proaspătului tătic.

Cine este Oana Leondraliu, iubita lui Augustin Viziru

Oana, iubita lui Augustin Viziru, nu este o persoană publică și nici nu dorește să apară în lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, actorul publică, din când în când, imagini cu frumoasa lui familie pe rețelele de socializare.

Într-un interviu citat de Fanatik, el a vorbit despre relația pe care o are în prezent.

“Sunt un partener greoi, cu multe pretenții. Când eu am o părere, parcă a mea e cea mai bună. Am început să mai lucrez la treaba asta, sunt mulțumit de ceea ce sunt. Nu am plecat capul în fața nimănui. Da, dar ar trebui să devin și mai romantic, pentru că am neglijat acest aspect, după ce a venit pe lume fetița mea. Gelos nu sunt.

Citește și: Lucian Viziru, videoclip amuzant pe internet. Cum arată acum actorul care a avut un mare succes în telenovelele românești

Am început să cedez mai mult eu în ultima vreme la certuri, pentru că iubita mea e tare pe poziție. Asta mi-a plăcut la ea, e principială, știe ce vrea de la viață. Eu nu am știut că atunci când îți iei fetița în brațe, ca bărbat, îți scade testosteronul cu 60%. Mă atrage atitudinea la o femeie. Nici eu nu am fost ușă de biserică, lumea își dă cu părerea”, spus Augustin Viziru despre iubita sa.