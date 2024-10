Aurel Padureanu pleacă în America să își vadă nepoata: „Seamănă cu bunica ei, Cornelia” Primele imagini cu bebelușul

Aurel Pădureanu a făcut declarații despre venirea pe lume a primei sale nepoate și a dezvăluit când va pleca în America ca să o strângă la piept pe micuța Anastasia Cornelia.

Cornelia Catanga s-a stins din viață în urmă cu trei ani, lăsând un gol imens în sufletele celor care au iubit-o. Cel mai greu i-a fost soțului ei, Aurel Pădureanu, care recunoaște că îi simte lipsa în fiecare zi.

După multă suferință, atât el, cât și familia sa au din nou motive să zâmbească, asta pentru că a devenit bunic, iar în scurt timp o va vedea pentru prima dată pe nepoata sa.

Aurel Pădureanu, nerăbdător să își vadă nepoata: „A fost tare așteptată în familia noastră”

Aurel Pădureanu nu credea că o să mai fie vreodată fericit, dar iată că are din nou motive să zâmbească. Artistul a declarat pentru click.ro că abia așteaptă să plece în America să își strângă nepoata în brațe.

„Fetița s-a născut în America, unde locuiește mama ei, este tare frumușică, am primit și fotografii, seamănă, da, și cu bunica ei, Cornelia Catanga. În plus, îi poartă și numele. Poate, va ajunge și ea o mare artistă. Eu și Alexandru, fiul meu, vom pleca, probabil în decembrie, în America, suntem nerăbdători să o ținem în brațe pe micuță, a fost tare așteptată în familia noastră. Eram extrem de triști, după moartea soției mele, Cornelia, dar acum avem un motiv să ne bucurăm din nou de viață. O cheamă Anastasia, dar și Cornelia, în amintirea artistei. Am fost și la cimtir la Cornelia, ca să îi spun că micuța seamănă și cu ea la chip”, a declarat Aurel Pădureanu pentru click.ro.

Aurel Pădureanu nu vrea ca fiul lui să rămână în America

În același interviu pentru click.ro, Aurel Pădureanu a explicat că nu își dorește ca fiul lui, muzicianul Alexandru Pădureanu, să se stabilească în America.

„Alex încă mai are pe aici spectacole, mai strânge bani, pentru drumul în America. Apoi, vom mai vedea. Poate revine totuși în România, cu iubita și cu fiica lor, pentru că aici are cariera muzicală. În plus, nu vrea să ne lase singuri, nici pe mine, nici pe mămica lui, Cornelia. De trei ani, aproape în fiecare zi, mergem la soția mea, la mormânt, ca să ne mai alinăm dorul”, a mai menționat Aurel Pădureanu pentru sursa citată.

