Aurel Pădureanu vrea să îndeplinească ultima dorință a Corneliei Catanga. Ce mărturisiri a făcut soțul regretatei artiste

Aurel Pădureanu a mărturisit că soția lui ar fi vrut să fie înmormântată într-un cavou. Artistul a rămas cu regretul că la înmomrântare, din cauza pandemiei, au participat puțini oamni, iar funerariile s-au făcut rapid, fără timp de pregătire.

Aurel Pădureanu a mărturisit că știe sigur că soția sa nu ar fi vrut să fie înmormântată în pământ, ci să aibă un cavou. Așadar, Aurel Pădureanu plănuiește să construiască un cavou, când se va comemora un an de la moartea cântăreței.

Ce și-a dorit Cornelia Catanga. Aurel Pădureanu: „A lăsat cu gură de moarte”

Aurel Pădureanu a spus că speră să aibă voie să construiască un astfel de cavou:

„Încă nu am încercat pentru că nu a trecut niciun an de când a murit. Vreau ca atunci când împlinește un an să încerc, dacă e posibil, pentru că a murit cum a murit, să-i îndeplinesc dorința. Pentru că dorința ei a fost să n-o bag în pământ. Să fie cimentat mormântul, să fie un cavou. Asta e dorința mea supremă și a ei, că a lăsat-o cu gură de moarte”, a spus Aurel Pădureanu, potrivit Cancan.ro.

Aurel Pădureanu a mărturisit că vrea să îndeplinească această dorință a artstei:

„Nu am dreptul să fac un cavou? Dacă nu mi se aprobă asta, deși nu știu acum cum se procedează, o să plec din țară și eu, și copilul meu. Vreau doar un cavou, acolo, să cimenteze pe lângă ea, nu vreau s-o scot. A fost dorința ei. Să nu fie băgată în groapă, că spunea că «mie mi-e frică și de o gânganie»”, a spus Aurel Pădureanu pentur sursa citată anterior.

Totodată, Aurel Pădureanu își dorește să organizeze un festival în memoria soției sale:

„Eu nu cer altceva nimic de la cei care trebuie să-mi dea aprobare decât să-i fac un cavou pe lângă coșciugul ei, să cimentez acolo. Atât! Să am și eu satisfacția că am făcut ce ea a lăsat cu gură de moarte. Și aș mai vrea să fac ceva pentru Cornelia. Un festival Cornelia Catanga, pentru că a fost una dintre cele mai mari cântărețe de muzică lăutărească din România. Și merita, iar atâta lume cât trebuia să vină la înmormântare să vină la spectacolele dedicate ei”, a declarat Aurel Pădureanu.

Cornelia Catanga s-a stins din viață la 63 ani

Cornelia Catanga a murit la vârsta de 63 de ani, la Spitalul Universitar din Capitală, în urma a două infarcturi și a infecției cu Sars-Cov-2, care i-a slăbit organismul.

Din cauza stării critice și a comorbidităților, Cornelia Catanga s-a stins din viață în jurul orei 4. Ea era cunoscută cu probleme de inimă, în anul 2019 a mai făcut un stop cardio-respirator, dar a reușit să se pună pe picioare.