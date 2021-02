Avril Lavigne făcea spectacol cu look-ul său inedit. Ce mai face acum și cum arată prințesa punk-ul

Avril Ramona Lavigne, cunoscută după numele de scenă Avril Lavigne, este una dintre cele mai celebre artiste din toată lumea. Aceasta a cunoscut succesul încă din anul 2002 și a devenit rapid idolul multor adolescenți din perioada respectivă.

Artista a gost nominalizată de opt ori la Premiile Grammy și câștigătoare a șapte distincții Juno, iar publicul o consideră o personalitate foarte importantă a muzicii pop-rock din zilele de azi. Avril a impresionat încă din prima clipă cu talentul său și a lansat șase albume, printre care "Let Go" în 2002, "Goodbye Lullaby" în 2011, "Avril Lavigne" în 2013 și "Head Above Water" în 2019.

Încă din copilărie, cântăreața era pasionată de muzică, iar la vârsta de e doi ani a învățat să cânte muzică gospel și country, iar mai târziu a descuperit muzica rock, care a fascinat-o încă din prima clipă și a încurajat-o să cânte la chitară.

