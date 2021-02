Jonah Hill, schimbare totală de look după ce a slăbit zeci de kg. Cum arată acum la plajă ”grăsuțul de la Hollywood”

Jonah Hill și-a făcut un renume la Hollywood cu filme de comedie precum Superbad (2007), Knocked Up (2007), Forgetting Sarah Marshall (2008), Funny People (2009), Get Him to the Greek (2010), 21 Jump Street (2012), după care a început să aibă și succes în filme prestigioase precum Moneyball (2011) și The Wolf of Wall Street (2013), pentru care a primit și o nominalizare la Premiile Oscar pentru Cel mai bun actor în rol secundar.

Pe măsură ce a cunoscut succesul la Hollywood și look-ul lui Hill s-a schimbat, de la ”grăsuțul de la Hollywood” la un bărbat elegant.

Detaliul care a uimit fanii lui Jonah Hill când actorul a apărut la plajă

În ultimii ani, Jonah Hill a trecut printr-o schimbare radicală după ce a slăbit zeci de kg. Hill, acum în vârstă de 37 de ani, a renunțat la stilul comod și a adoptat unul mai elegant, ce îi pune în evidență noua siluetă, scrie Daily Mail.