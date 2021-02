Cum arată acum Peta Gia Wilson, actrița care a jucat-o pe Nikita. Ce s-a întâmplat cu ea

Printre alte roluri notabile din cariera ei se numără serialul Joe and Max (din anul 2002), vampirul Mina din filmul The League of Extraordinary Gentlemen, lansat în anul 2003, un rol în blockbuster-ul Superman Returns și apariții în seriale precum CSI: Miami și The Finder.

În anul 2012, Wilson și-a extins cariera și în alte industrii, în momentul în care și-a lansat linia de lenjerie intimă Wylie Wilson.

Citelte și: Ce face și cum arată acum actrița Tia Carrere, Vânătoarea de comori. Ce s-a întâmplat cu ea

Pe plan personal, Peta Gia Wilson, actrița principală din La Femme Nikita, are un băiat, pe nume Marlowe, alături de fostul iubit, regizorul Damian Harris.