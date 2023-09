Băiețelul e unul dintre cei mai iubiți dansatori, coregrafi și cântăreți din România. Îl recunoști?

Emil Rengle este unul dintre cei mai cunoscuți dansatori, coregrafi și cântăreți din România, dar și de peste hotare.

Orădeanul Emil Rengle este primul dansator din istoria emisiunii Românii au talent care a câștigat marele premiu. El s-a aflat în finala concursului în 2018, pe când avea 28 de ani.

Încă de la 18 ani, Emil se afirma ca cel mai bun dansator și coregraf din România. Înainte de a fi deținătorul marelui premiu de talente din România, el a cucerit lumea hip-hopului, câștigând campionatul de dans Hip Hop International.

În urma acestei realizări a semnat coregrafia primei trupe de dans din România care a participat la campionatul mondial, organizat la Las Vegas, World’s Hip Hop Championships.

De-a lungul timpului a colaborat cu nume sonore din muzica românească, printre care Alex Velea, Antonia, Loredana Groza ori Alexandra Stan și Inna. Pe canalul său de Youtube își ține la curent fanii cu tot ceea ce realizează în domeniul de care spune că este ca un medicament pentru el.

Acesta a urcat la începutul acestei luni pe scena Digital Divas 2023, unde a fost nominalizat la diferite categorii. Acesta a primit premiul pentru activitatea sa în mediul online. De asemenea, este nominalizat și la Webstock, cel mai mare eveniment de social media și comunicare online din România, care va avea loc în octombrie 2023.

„Nu e nimic mai frumos decât celebrarea diversităţii”

În 2018, Emil Rengle a recunoscut public faptul că este bisexual, deși acest lucru nu a fost niciodată un secret pentru cei apropiați lui. De asemenea, i-a încurajat pe tineri să-și asculte inima, să se accepte așa cum sunt.

Acesta a adus în discuție, într-un interviu de pe paginadepsihologie, cât de greu este pentru oameni să-și accepte orientarea sexuală și să se deschidă în fața celorlalți. El se consideră un caz norocos.

„Eu sunt un caz norocos. Lucrez cu artiști, călătoresc și sunt artist. M-am apropiat însă de acest subiect mai bine în ultima perioadă și am aflat că nu pentru toți este ușor să aibă o altă orientare sexuală decât cea pe care am fost obișnuiți s-o considerăm ca fiind corectă. Cred că este încă greu pentru multe persoane din societatea românească, dar sunt convins că, prin informare și educație, chiar și oamenii speriați de acest subiect vor înțelege că iubirea ni se întâmplă. Pur și simplu.”

Acesta nu se sfiește să se arate lumii așa cum este. Este încrezător în forțele sale și nu se lasă influențat de ceea ce crede lumea. De asemenea, îi aduce bucurie faptul că mulți tineri au găsit curajul de a se accepta așa cum sunt datorită poveștii lui de viață.

În cadrul aceluași interviu, Emil Rengle dezvăluie că el cocheta cu lumea spectacolului încă din copilărie. Acesta punea în scenă spectacole pentru părinții săi. Încă de atunci știa că vrea să fie în centrul atenției.

„Râdeam extrem de mult, făceam spectacole în fiecare zi pentru părinții mei și trăiam pentru a fi în centrul atenției. (...) Îmi doream să fiu dinozaur. Mai apoi, mi-am dorit să joc în filme și seriale”, mărturisește el. Dorința pentru atenție era strâns legată de dorința pentru iubire.

În cadrul podcastului moderat de Damian Drăghici, Emil spune că de la 7 ani și-a găsit menirea: dansul. Acesta a fost ca un medicament pentru tânărul care a studiat dans și coregrafie la UNATC.

Artistul și-a perfecționat tehnicile de dans în cadrul unor renumite școli de coregrafie din Statele Unite. Cu această ocazie a colaborat cu nume mari din industria mondială, precum Sheryl Murakami (coregraful lui Beyonce) și Nika Kljun (coregraful lui Kylie Minogue).

A fost prezent ca dansator în emisiuni autohtone, dar și peste hotare. El a participat la evenimente internaționale în Miami, Los Angeles, Tokyo, Hong Kong, New York, dar şi în oraşe din întreaga Europă.