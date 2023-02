Bassam, hairstylist-ul vedetelor, mărturisiri dureroase după cutremurul din Turcia: "Toți sunt morți și i-au scos abia ieri"

În România este supranumit "Hairstylist-ul vedetelor" și multe femei se bucură de serviciile lui. Deși pare că duce o viață de invidiat și mulți spun despre el că are tot ce își dorește, în aceste zile Bassam Dabbas se confruntă cu vești dure din partea familiei sale.

O parte dintre rudele acestuia au fost afectate de cutremurele care au devastat Turcia și Siria. Orașul de origine a lui Bassam este Alep, un oraș care acum s-a transformat în ruine. Din nefericire, mai mulți membrii ai familiei sale au fost prinși sub dărâmături și abia recent au fost scoși.

Află ce a declarat Bassam la Antena Stars

"Familia mea, în afară că a stat 24 de ore, panicați și speriați mai avea puțin li cădea casa peste ei. A murit un verișor cu 5 copii, cu soția. În afară de asta, noi mai avem și rude în Turcia, apoi un nepot care a murit, a murit și tatăl lui. A murit și el cu încă 5 copii. Toți sunt morți, Și i-au scos, abia ieri am aflat. La niște verișori care au stat în zonele cu mai multe blocuri și acolo a căzut tot. Adică jumătate de Alep este la pământ. Alep, orașul de unde provin a fost cel mai distrus. După ce că abia am scăpat de război după 12 ani de zile, acum a venit și cutremurul ăsta. Sunăm în fiecare zi să ne interesăm de ei, dacă sunt ok, dacă nu. Acum stau panicat în cazul în care nu răspuns, dacă nu au răspuns o oră, deja suntem foarte panicați pentru că nu se știe ce îi așteaptă. Îți dai seama că au căzut blocurile. Noi ne contactăm prietenii, neamurile și prietenii apropiați și când nu îți răspund înseamnă că au murit. Nu puteai să îți dai seama, pentru că până să îi scoată pe unii, pe alții să vadă autoritățile ce și cum, blocul al cui era. Crede-mă că este foarte greu. Vorba mamei este, este mai ușor un război decât cutremurul care a venit", potrivit sursei citate mai sus.

