Vestea divorțului dintre Ben Affleck și JLo nu a fost neapărat o surpriză, însă ca actorul să se afișeze deja cu o altă cucerire poate fi una de proporții. Iată cine ar putea fi noua sa iubită.

Ben Affleck și JLo au ținut mai multe zile prima pagină a ziarelor în urma relației lor tumultuoase și a divorțului inevitabil.

Cei doi au avut un parcurs de film împreună, după ce s-au căsătorit, au divorțat, fiecare și-a construit o familie cu altcineva, au avut copii, au divorțat de parteneri, în cele din urmă s-au căsătorit din nou pentru a urma un alt divorț.

La doar câteva zile după ce JLo i-a cerut divorțul, Ben Affleck a fost surprins în compania unei tinere dintr-o familie extrem de cunoscută.

Ben Affleck ar fi dat-o deja uitării pe JLo. Cine este presupusa iubită a actorului

Celebrul actor a fost surprins de paparazzi și a ajuns din nou pe prima pagină a ziarelor. Presa vuiește după ce a fost zărit în compania lui Kathleen Alexandra Kennedy, cunoscută și sub numele de Kick Kennedy.

Kick are 36 de ani și este fiica controversatului politician Robert F. Kennedy Jr. și a primei sale soții, Emily Ruth Black. Deși Robert F. Kennedy Jr s-a retras recent din cursa prezidențială, familia sa încă ține prima pagină a ziarelor din Stalele Unite ale Americii.

Kick are și un frate mai mare, Robert “Bobby” Kennedy III. A crescut în New York, împreună cu alți cinci frați, familia sa fiind implicată în politică.

Cu toate acestea, tânăra nu a mers pe urmele familiei, ci a intrat în lumea artei. Aceasta a absolvit istoria la Stanford University și a mers pe drumul actoriei. Deși a jucat în câteva producții după absolvire, Kick s-a dedicat operelor de caritate.

Potrivit People, o sursă a declarat că: „Nici nu știu dacă se cunosc. Cu siguranță nu este nimic între ei.”

Kick a fost botezată după mătușa sa, Kathleen "Kick" Agnes Kennedy, sora fostului președinte american John F. Kennedy.

Potrivit sursei mențioate anterior, cele două femei împărtășesc același spirit plin de aventură și dragostea pentru petreceri. De asemenea, aceasta este pasionată de explorarea lumii și de mediul înconjurător.

„Mi se părea destul de normal să alerg prin pădure construind forturi, cu cioara mea domesticită, care fusese antrenată să spună <<Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy>>, sau să am o rană făcută de un aligator etc.

Colegii mei de clasă s-au grăbit să îmi explice că nu era normal. Cred că erau puțin speriați”, a declarat tânăra.

„M-am născut cu o etichetă – un nume – care m-a făcut total dezinteresată de faimă ca un factor al succesului.

Văd că toți prietenii mei actori se străduie cu adevărat înspre asta pentru că este o parte atât de importantă a muncii lor, dar mie nu îmi place. Mi-e frică de asta sau, cel puțin, nu sunt interesată, nu sunt amuzată”, a mai spus Kick.

„Am fost foarte conectată la problemele legate de apă de când mă știu, deoarece tatăl meu a făcut din asta pasiunea lui. Știam ce sunt PCP-urile înainte de a ști cum să ne legăm pantofii.

De asemenea, am petrecut atât de mult timp pe apă, fie că navighez cu prietenii și familia sau strâng gunoaie din râul Hudson”, dezvăluie tânăra.