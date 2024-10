Betty Salam a făcut dezvăluiri neștiute despre pauza luată în căsnicia cu soțul ei, Cătălin Vișănescu. Ce s-a aflat abia acum

Betty Salam, fosta concurentă de la Asia Express - Drumul Zeilor, și-a deschis sufletul și a vorbit despre un subiect delicat pentru familia ei: pauza luată în căsnici cu soțul său, Cătălin Vișănescu. Au ieșit la iveală detalii neștiute despre scurta lor separare.

În vara acestui an, Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vișănescu, au trecut printr-o perioadă dificilă. După zvonurile apărute în presă despre o posibilă separare, fosta concurentă de la Asia Express - Drumul Zeilor s-a decis să dea cărțile pe față despre căsnicia ei.

Pe atunci, fiica lui Florin Salam declara că a decis alături de partenerul său să ia o pauză. De altfel, aceștia nu au putut sta prea mult timp separați. Ulterior, cei doi au anunțat că s-au împăcat, iar relația dintre ei este mult mai bună.

De curând, Betty Salam și-a făcut curaj să vorbească despre separarea de scurtă durată din căsnicia sa. Tânăra artista a scos la iveală detalii neștiute despre cuplul ei.

Ce a dezvăluit Betty Salam despre pauza luată în căsnicia cu soțul ei, Cătălin Vișănescu

Foștii concurenți de la Asia Express - Drumul Zeilor au luat o pauza în căsnicie după ce au început să se certe și din cele mai mici lucruri.

„Nu am stat foarte mult departe de Cătălin. Nu știu ce s-a întâmplat mai exact și ne certam din lucruri mărunte, din orice lucru mărunt. Nu ne mai înțelegeam deloc, îți spun sincer. Zic nu vreau să pierd relația cu tine, vreau să rămânem împreună toată viața pentru că avem un copil frumos pe care trebuie să-l creștem și nu vreau să te desparți nici tu de mine, nici eu de tine. Hai să luăm o pauză să vedem care-i problema. Plângeam la telefon și eu, și el. Nu ne înțelegeam de ce am făcut pasul ăsta, de ce am vrut pauză dacă noi nu putem sta unul fără celălalt.”, a povestit Betty Salam într-un podcast, conform spynews.ro.

„Copilul era foarte trist. Matias mă vedea pe mine supărată, îl vedea pe el supărat, și nu înțelegeam comportamentul lui. Nu mi-am programat să mă mărit, nu mi-am programat să fac copil, pentru că mulți oameni spun a, lasă, la noi la romi așa se face. Nu, la mine în familie nu se face așa.”, a mai adăugat tânăra.

Ce mesaj a transmis Betty Salam după zvonurile ce s-ar fi despărțit de tatăl copilului său

După zvonurile că nu ar mai forma un cuplu cu soțul său, Cătălin Vișănescu, Betty Salam a ținut să precizeze că nu divorțează și nu va divorța niciodată de tatăl băiețelului ei.

„E o perioadă puțin mai dificil într-adevăr. (...) Vreau să se pună stop la tot ce se vorbește pentru că m-am săturat. Mă dor toate aceste lucruri, pentru că numai eu știu sufletul meu. (...) Numai eu știu cat mă străduiesc și eu să fiu cineva în viață, și nu vreau să arunce nimeni cu noroi către mine. Cătălin este și va fi bărbatul meu, îl respect, el mă respectă pe mine, doar că oamenii trebuie să înțeleagă că sunt vremuri noi, iar o pauză îți poate salva relația. Eu nu am divorțat, nu voi divorța. Noi ținem legătura zi de zi. Noi vorbim, ne vedem, luăm masa împreună.”, spunea ea la acel moment, conform sursei citate mai sus.