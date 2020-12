Betty Salam se mândrește pe rețelele de socializare cu baiețelul ei. Cât de mare și frumos e Matthias

Reacțiile fanilor nu au încetat să apară. Aceștia au ținut neapărat să îi mărturisească vedetei că are un copil minunant și că îi seamănă izbitor.

"M-am îndrăgostit! Să vă trăiască și să vă bucurați de reușitele lui." sau "Este un copil tare dulce. Aștept mereu să postezi fotografii cu el.", au fost c\teva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Vezi mai multe imagini în GALERIA FOTO

Ce probleme a avut Betty Salam cu sarcina

Betty Salam a trecut prin momente foarte grele și abia a reușit să ducă sarcina până la final. Aceasta a avut nevoie de îngrijiri speciale pentru a naște un copil perfect sănătos.

Deși au existat atâtea probleme, frumoasa artista a așteptat cu nerăbdare momentul să își țină copilul în brațe și a vorbit despre evenimentul fericit din viața e.

"Am avut cea mai grea sarcină. Vorbesc foarte serios. Am moștenit din păcate de la mama mea, pentru că am avut sarcină toxică. Mi-a fost foarte rău și am stat numai la perfuzii. Nu am mâncat nimic timp de 3 luni, dar nimic, nimic. Nici apă nu beam. Ajunsesem la 40 și ceva de kilograme. În loc să iau în greutate, eu slăbeam. Am zis că este ceva în neregulă. Mi-a fost teamă, dar am fost puternică", a mărturisit Betty Salam, conform VIVA.

Fiica lui Florin Salam a avut o copilărie grea, iar acest lucru a afectat-o de-a lungul anilor. A trecut prin cele mai dificile momente atunci când mama ei, Ștefania, a murit, însă păstrează cele mai frumoase amintiri cu ea în adâncul inimii.

Citește și: Betty Blue, cu abdomenul la vedere într-un top alb și decupat. Imaginea care i-a impresionat pe fanii ei

„Eu nu mă rog la Dumnezeu, mă rog la mama mea. Când eram mult mai mică, atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu mama, a trebuit să mă descurc singură. Nu m-a ajutat nimeni în perioada aia, ci doar eu singură. Tatăl meu era plecat, dar faptul că stăteam cu familia mea nu mă ajuta prea mult, pentru că nimeni nu o poate înlocui pe mama", conform sursei citate.

În prezent, Betty Salam trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei și își mai dorește un al doilea copil.