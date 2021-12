Beverly Mitchell și Mackenzie Rosman s-au reunit. Cum arată acum actrițele din serialul "Al 7-lea cer"

Serialul american, care a rulat din 1996 până în 2007, are la bază povestea familiei Camden care are 7 copii și de-a lungul episoadelor sunt expuse situații de viață complicate pe care membrii familiei reușesc să le rezolve.

Serialul „Al 7-lea cer”, un adevărat succes

Serialul „Al 7-lea cer”, regizat de Brenda Hampton, a ajuns să fie cel mai longeviv serial american de familie din istoria televiziunii americane. Din distribuție fac parte Barry Watson în rolul lui Matt Camden, David Gallagher în rolul lui Simon Camden, Jessica Biel în rolul lui Mary Camden, Tyler Hoechlin în rolul lui Martin, Beverley Mitchell în rolul lui Lucy Camden Kinkirk, MacKenzie Rosman în rolul lui Ruthie Camden, Ashlee Simpson în rolul Ceciliei Smith, Rachel Blanchard în rolul Roxannei Richardson, Jeremy London în rolul lui Chandler Hampton, George Stults în rolul lui Kevin Kinkirk și Haylie Duff în rolul lui Sandy Jameson.

Două dintre fiicele soților Camden sunt Ruthie și Lucy, iar pe lângă faptul că erau surori pe platourile de filmare, în viața reală cele două actrițe au o strânsă legătură. Beverley și MacKenzie sunt prietene bune încă din 1996.

În urmă cu puțin timp, Beverley Mitchell a postat o serie de fotografii cu MacKenzie, semn că cele două prietene s-au văzut recent. Motivul reuniunii lor a fost ziua de naștere a lui MacKenzie, care a împlinit de curând 32 ani.

Cele două actrițe s-au fotografiat purtând tricouri cu mesajul “cele mai bune prietene”, râzând și distrându-se. Puțini știau cum arată ele acum pentru că actrițele au devenit celebre pe vremea când erau doar niște copile.

Succesul pe care l-au avut Lucy și Ruthie

Beverley Mitchell, în vârstă de 40 ani, a jucat rolul lui Lucy Camden în serialul american de succes „Al 7-lea cer”, dar puțini știu că ea este și cântăreață de muzică country. După ce a absolvit liceul în 1999, ea s-a înscris la Universitatea Loyola Marymount unde s-a specializat pe producția de film.

Primul ei rol de succes a fost în filmul The Crow: City of Angels, unde a interpretat-o rolul lui Grace, o tânără dependentă de droguri, în 1996. În același an, Beverley a dat proba pentru rolul lui Lucy Camden în serialul „Al 7-lea cer”.

În 2003, actrița a jucat în serialul Disney Right on Track, iar în 2005 tânăra a jucat și în filmul de groază Saw2. Pe plan muzical, Beverley a înregistrat primul său album de muzică country în 2006, iar piesa Angel a devenit hit.

În 2005, Mitchell s-a logodit cu iubitul ei Michael Cameron, iar în 2008 aceștia s-au căsătorit în Italia, pe Coasta Amalfi. Domnișoarele ei de onoare au fost Jessica Biel și MacKenzie Rosman, actrițele care îi sunt surori în serialul „Al 7-lea cer”. Ea și soțul ei au împreună 2 fete și un băiețel.

MacKenzie Rosman, în vârstă de 32 ani, a devenit și a celebră ca un actor-copil, începându-și cariera la o vârstă fragedă. Pe lângă rolul din serialul „Al 7-lea cer”, MacKenzie a mai jucat și în filmul Gideon, apoi în filmul The Tomb, din 2009 și în filmul de groază Faddinf of the Cries în 2008. De asemenea, tânăra actriță a jucat și în filmul Beneath (2013) și în Ghost Shark (2013).

Pe lângă cariera ei de actriță, Rosman a apărut în numeroase reclame TV la branduri de top. Fiind o iubitoare de animale, MacKenzie deține mulți cai și a participat chiar și la concursuri de echitație.

