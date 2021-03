Jessica Biel, poza drăgălașă din copilărie. Cum arăta micuța ce avea să devină actriță

De-a lungul carierei, furmoasa actriță a avut roluri importante în filme precum The Texas Chainsaw Massacre, Blade: Trinity, Cellular, Elizabethtown, I Now Pronounce You Chuck & Larry, Valentine's Day, New Year's Eve, Bleeding Heart și multe altele.

Jessica Biel și Justin Timberlake, părinți pentru a doua oară

În iulie 2020, Jessica Biel a adus pe lume cel de-al doilea copil cu Justin Timberlake. Jessica Biel și Justin Timberlake au deja un fiu în vârstă de 5 ani, pe nume Silas.

Totuși, cuplul a ales să păstreze sarcina secretă. Fanii nu au putut vedea nicio fotografie cu Jessica Biel cu burtica de graviduță.

Justin este cel mai mândru tătic, având acum doi băieți. Artistul în vârstă de 40 de ani a făcut anunțul în timpul show-ului Ellen, spunând că soția sa a dat naștere unui alt băiețel, iar numele ales este unul special.

Numele ales pentru micuțul lor este Phineas. Justim a completat:

“Numele lui e Phineas, și e extraordinar și drăguț și nimeni nu doarme”, a declarat cântărețul râzând. “Dar suntem încântați și nu puteam fi mai fericiți. Suntem foarte recunoscători”.

Ellen, prezentatoarea TV, l-a întrebat pe celebrul artist cum se simte acum, ca tată de doi băieți. El și Jessica au un fiu pe nume Silas, în vârstă de 5 ani, iar acum micuțul Phineas, noul membru al familiei, le-a adus și mai multă bucurie, completând perfect familia.

Justin a răspuns în stilul său characteristic, foarte carismatic și amuzant, spunând că el și soția lui abia dacă se mai întâlnesc. Cu toate acestea, chiar dacă e dificil să fi părinte pentru doi copii atât de mici, artistul a spus că se distrează foarte tare alături de cele mai dragi persoane din viața lui.