Justin Timberlake și Jessica Biel, fotografii rare cu toți copiii lor. Imaginile care i-au bucurat pe fani

E una dintre acele perioade când vedetele publică în social media fotografii de familie. Așa au făcut și Justin Timberlake (40 de ani), și soția acestuia, Jessica Biel (39 de ani).

Fotografiile de Crăciun publicate de Jessica Biel, alături de Justin Timberlake și copiii lor

Jessica Biel a fost cea care a publicat pe Instagram două fotografii de familie, cu ocazia Crăciunului, a scris publicația Page Six. În imagini, apar ea și soțul ei, cântărețul american Justin Timberlake, și cei doi fii pe care îi au împreună. Pe băieței îi cheamă Phineas și Silas.

În fotografiile respective, cei patru erau pe un drum neasfaltat, cu spatele la fotograf. Jessica Biel îl ține în brațe pe cel mai mic dintre copii, pe Phineas, care are un an, iar fiul cel mare, Silas, în vârstă de șase ani, mergea singur pe jos. El și tatăl erau la margine, iar Biel și cel mic, între ei.

Atât Biel, cât și Timberlake au fost îmbrăcați foarte simplu, casual, iar copiii lor la fel, echipați corespunzător pentru o vreme ce părea mai degrabă rece. Pentru că vor discreție, cuplul nu obișnuiește să publice des fotografii de familie, iar atunci când o fac, copiii lor apar cu spatele.

„Recunoscătoare pentru băieții mei... Crăciun fericit tuturor”, a scris actrița din ”7th Heaven” pe contul de Instagram, acolo unde a publicat fotografiile care i-au bucurat pe fani. Cineva le-a transmis într-un comentariu: „Crăciun fericit ție și familiei tale”, iar un alt fan a scris: „Așa e când trăiești la țară”.

Justin Timberlake și Jessica Biel și-au dorit să lase în urmă viața de oraș. Ei s-au mutat aproape de Nashville, Tennessee, acolo unde Timberlake are o proprietate, iar pe cea din New York au pus-o la vânzare în octombrie 2021 pentru suma de 35 de milioane de dolari, a relatat Page Six.

Timberlake a publicat pe Instagram, de Ziua Internațională a Tatălui, imagini în care apare alături de cei doi băieței ai lui, Phineas și Silas.

„Să fiu tată e mai bine decât mi-am imaginat vreodată. (...) La mulți ani tuturor tăticilor din lumea asta”, a scris el la vremea respectivă.

Justin Timberlake și Jessica Biel, căsnicie „cu peripeții”

Jessica Biel și Justin Timberlake s-au căsătorit în 2012, dar de atunci și până acum au trecut printr-o controversă de amploare.

Fără verighetă pe deget, Justin Timberlake a fost surprins la un moment dat, în balconul unui bar din New Orleans, în ipostaze compromițătoare cu actrița Alisha Wainwright, care i-a fost colegă de platou în pelicula Palmer. Cei doi s-au ținut de mână, iar ea a avut la un moment dat o mână pe piciorul lui, a relatat presa străină, iar paparazzii de peste hotare au și fotografiat totul.

Ulterior, Timberlake și-a justificat gesturile public și a menționat că „nu s-a întâmplat nimic” între ei: „Am băut prea mult în acea noapte și îmi pare rău pentru comportamentul meu. Nu este exemplul pe care vreau să i-l dau fiului meu. Îmi cer iertare față de soția mea minunată și față de familie pentru situația rușinoasă în care i-am pus și îmi voi da toată silința să fiu cel mai bun soț și tată”, a fost mesajul de pe Instagram al artistului.

Se pare că incidentul i-ar fi determinat pe cei doi să încheie un acord prin care Jessica Biel va primi custodia completă a copiilor și a tuturor bunurilor acestora în cazul în care soțul ei va călca strâmb, potrivit thelist.com.

