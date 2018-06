Beyonce este însărcinată cu al patrulea copil! Imaginile care au dat-o în vileag!

Frumoasa Beyonce va deveni din nou mamă! Cel puțin asta speculează presa de peste Ocean. Artista arată incredibil de bine după ce a născut gemeni, în urmă cu un an, însă se pare că dorința de a deveni din nou mamă a fost foarte puternică și artista l-a convins pe Jay-Z că mai pot aduce pe lume un bebeluș.

Aflată în turneul mondial „On The Run II” cu soțul ei, vedeta a afișat o burtică proeminentă, deși își revenise spectaculos după sarcina gemelară. După apariția pe scena din Cardiff, țara Galilor, fanii artistei sunt convinsi că diva este din nou însărcinată. Acum un an, cântăreața i-a adus pe lume pe gemenii Rumi şi Sir și mai are o fetiță, Ivy Blue.

De altfel,Beyonce a declarat în nenumărate rânduri că își dorește patru copii și o familie cât mai numeroasă. Și în celălalte cazuri, Beyonce și-a anunțat sarcina destul de târziu, cu doar câteva săptămâni înainte să nască.