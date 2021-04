Bianca Drăgușanu, cadou special din partea unei persoane importante. Ce a primit frumoasa blondină

Bianca Drăgușanu este o femeie extrem de frumoasă, iar acest lucru o face să aibă o mulțime de admiratori, drept dovadă stau cadourile pe care le primește din partea persoanelor care o apreciază și o îndrăgesc.

De asemenea, frumusețea sa este un răpitoare, iar formele sale sunt de invidiat, lucru cu care se mândrește de fiecare data.

Bianca Drăgușanu a primit un cadou superb

De curând, frumoasa blondină a publicat printr-un InstaStory un buchet imens de flori albe, care au atras imediat atenția celor 1.1 milion de urmăritori de pe contul de Instagram. Un lucru este evident, vedeta a primit frumosul buchet de flori din partea unei persoane foarte importante din viața sa, mesajul pe care l-a transmis prin intermediul postării a dat de înțeles acest lucru.

Mai mult decât atât, Bianca Drăgușanu nu se teme să le ofere prietenilor săi virtuali cele mai picante detalii din viața sa, printre acestea se numără și cadoul superb pe care l-a primit cu câteva zile în urmă. Deși nu ai oferă foarte multe informații despre viața sa amoroasă, blondina își ține la curent publicul.

"Te iubesc!", a fost mesajul pe care l-a adăugat pe fotografia cu minunatul buchet de flori, semn că persoana respectivă înseamnă foarte mult pentru ea.

Se pare că buchetul de flori i-a adus zâmbetul pe buze și i-a făcut ziua mai frumoasă Biancăi, lucru evident din InstaStory-urile sale.

Pe lângă faptul că este o femeie apreciată de foarte mulți bărbați, blondina se mândrește și cu un tup de zeiță pe care îl evidențiază prin cele mai sexy ținute. Aceasta este adepta celor mai provocatoare piese vestimentare, car îi scot în evidență atuurile fizice, în special bustul generos, silueta de invidiat și pivioarele subțiri.

Bianca Drăgușanu a apelat la o nouă intervenție chirurgicală

La finalul lunii martie, Bianca Drăgușanu a luat decizia să se opereze la nivelul nasului, fiind supusă unei operații de de rinoplastie, iar cel care i-a fost alături în momentele de recuperare a fost nimeni altul decât Gabi Bădălău.

„Ei, să vezi și să nu crezi. Am vreo 12 zile de la operație. Da, mi-am făcut rinoplastie, pentru că așa am simțit nevoia, nu pentru că ar fi fost neapărat nevoie. Mai am un cheag de sânge aici, în ochi. Nu se vede încă rezultatul, pentru că sunt foarte inflamată și a trebuit să folosesc un filtru, pentru că am așa o față de rinocer, umflată. Mai am încă vânătăi, vorbesc pe nas, dar sunt bine și o să vă povestesc despre experiența probabil undeva săptămâna viitoare, când mă duc la consult”, a declarat Bianca Drăgușanu pe contul său de Instagram.

Cel care a convins-o pe vedetă să nu își facă intervenția chirurgicală în Turcia, ci în România, a fost chiar Gabi Bădălău, potrivit Spynews.