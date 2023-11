Bianca Drăgușanu este pregătită să devină din nou mamă. Iată ce declarații neașteptate a făcut după ce s-a împăcat cu Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu se gândește să devină din nou mamă, însă de data aceasta alături de iubitul ei, Gabi Bădălău, cu care ea a avut o relație mai tensionată în ultima perioadă.

Bianca Drăgușanu a oferit câteva declarații la Xtra Night Show, unde a vorbit despre posibilitatea ca ea să devină mamă în viitorul apropiat și spune că relația dintre ea și Gabi Bădălău a fost întotdeauna una bună și se gândesc să devină din nou părinți.

Bianca Drăgușanu, pregătită să devină mamă din nou. Ce a spus aceasta, după ce s-a împăcat cu Gabi Bădălău

Iată că Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău parcurg un drum frumos împreună, ca și cuplu, iar acum se gândesc serios să devină părinți, în viitorul apropiat.

Iată ce a declarat ea:

„Nu sunt gravidă, dacă asta vrei să mă întrebi. Noi (n.r. ea și medicul ginecolog) în această seară, cu domnul doctor ginecolog pentru că a trebuit să spun treaba asta, am vorbit despre viitorul nostru. Îndepărat (n.r. viitorul în care va mai avea un copil)? Dar de ce nu apropiat? (…) Mie îmi plac foarte mult copiii și sunt fericită să vă dau această veste că în viitorul apropiat da, îmi mai doresc copii. Ce o vrea Dumnezeu.

Nu au fost niciodată altfel decât bune (n.r. relațiile cu Gabi Bădălău). Mai mulți chiar (n.r. vrea mai mulți copii cu Gabi Bădălău). Eu îmi doresc 7. Ce e mai frumos decât să ai copii frumoși”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, potrivit spynews.ro.

În ce relații au rămas Bianca Drăgușanu și Victor Slav după despărțire

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au ales să divorțeze în anul 2014, după ce cu un înainte făceau nunta. Cu toate acestea, cei doi au decis să își mai acorde o șansă și așa a apărut Sofia în viața lor.

În cele din urmă, Bianca Drăgușanu și Victor Slav au ales să meargă definitiv pe drumuri separate, preferând să rămână în relații normale de dragul copilului pe care îl au împreună.

Acum, cei doi se implică în egală măsură în tot ceea ce înseamnă creșterea Sofiei.

„Suntem doi oameni maturi, am rămas în limitele unei prietenii, să spun, normale, cu respect. Ne respectăm de dragul copilului, nu știu foarte multe cazuri la noi, din ce am văzut cam toți se luptă pe pensii alimentare, pe bani, își folosesc copiii ca monedă de schimb, ceea ce e foarte dureros. Copilul are cel mai mult de suferit dintr-un divorț. Ne știm foarte bine, știm fiecare ce are de făcut, la noi nu s-a pus problema.”, a mărturisit Bianca Drăgușanu pentru playtech.ro.