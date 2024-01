Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au o relație solidă de peste trei ani, trecând împreună prin diverse peripeții, însă rămânând uniți, îndrăgostiți și cu planuri ambitioase pentru viitor.

Cu toate acestea, în ultimul timp, Bianca a ales să fie mai rezervată în ceea ce privește aspectele vieții sale private și a decis să explice motivul acestei schimbări.

Bianca Drăgușanu, noi declarații despre relația cu Gabi Bădălău. Ce spune despre cât de bine e înțeleg cei doi

După despărțiri și împăcări repetate, cei doi au conștientizat că nu pot sta prea mult timp departe unul de altul, decidând să-și acorde o nouă șansă în dragoste. Cu toate acestea, de la începutul relației cu Gabi Bădălău, Bianca a ales să-și țină viața amoroasă și privată într-o discreție sporită, renunțând la publicarea frecventă a fotografiilor alături de partener și la declarațiile abundente în presă despre povestea lor de iubire.

”Eu la modul general nu mai vreau să epatez și să ies în evidență cu lucrurile mele personale din viața mea personală, de asta n-am mai pus nici poze, de asta mă feresc să fac și declarații, pentru că viața este mereu imprevizibilă și pentru că viața mea personală de ceva vreme încerc să o țin departe de ochii lumii. Cu cât se știe mai puțin despre tine și relația ta, cu atât tu, cel care îți trăiești viața, ești mai fericit”, a spus Bianca Drăgușanu pentru spynews.ro.

Aceasta menționează că, de la începutul relației cu Gabi Bădălău, a ales să facă puține declarații despre relația lor, din respect pentru presă, dar și pentru a-și proteja intimitatea.

”După cum ați observat în ultimii 2-3 ani de zile, eu am încercat să fac cât mai puține declarații despre relația pe care o am. Am vorbit la strictul necesar atunci când s-a spus că ne-am fi despărțit sau la stricul necesar atunci când chiar a trebuit să lămuresc niște lucruri pentru că nu se înțelegeau anumite lucruri. Așa vreau să rămână în continuare. Din respect pentru presă fac declarații doar de strictul necesar. Nu mai vreau să epatez cu copilul meu pe Instagram, cu relația mea pe Instagram sau cu viața mea personală pe Instagram sau în spațiul public. Atunci când faci chestiile astea nu mai ai cum să fii fericit, să trăiești în liniște. Viața mea personală este viața mea personală”, a mai zis ea.

Despre prezent, Bianca a menționat: ”În momentul de față dacă mi se cere vreo nelămurire, da, am făcut Revelionul împreună, suntem bine toți, suntem bine”, a concluzionat Bianca Drăgușanu pentru sursa amintită mai sus.