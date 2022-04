Bianca Drăgușanu este pregătită să devină mamă pentru a doua oară. Cum a dat vestea pe internet

Bianca Drăgușanu a făcut un anunț la care fanii nu s-ar fi gândit. Aceasta a mărturisit faptul că se gândește să devină mamă pentru a doua oară, în urma întâlnirii cu un bebeluș cu care ea s-a și filmat pe rețelele de socializare.

Bianca Drăgușanu a mărturisit pe rețelele de socializare faptul că se gândește serios să devină din nou mamă, după ce s-a filmat pe rețelele de socializare cu un bebeluș foarte simpatic. Iată că fostei prezentatoare tv i s-a făcut dor de a ține în brațe unul și a și spus acest lucru.

Vedeta a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare mai multe filmări cu micuțul și a transmis că ia în calcul serios să fie mamă din nou. „Uitasem cum e să ai un bebeluș așa mic în brațe. Vreau și eu acum. Vreau!”, a spus Bianca Drăgușanu pe Instagram, în timp ce se filma cu un bebeluș pe rețelele de socializare.

Frumoasa influenceriță pare că se gândește serios la posibilitatea de a deveni mămică pentru a doua oară.

În urmă cu ceva timp, Bianca Drăgușanu Bianca Drăgușanu a avut parte de o procedură de topire a acidului din buze.

Bianca Drăgușanu își dorește să are mereu mai bine și își încurajează și mama și sora să aibă aceleași aspirații și să apeleze cu încredere la medicii esteticieni.

Printre intervențiile de înfrumusețare ale Biancăi Drăgușnu se numără: implant mamar, acid hialuronic în fațete dentare, tatuarea sprâncenelor, scoaterea alunițelor, umplerea ridurilor de expresie, potrivit VIVA.

Totodată, Bianca Drăgușanu a încurajat-o și pe sora ei să apeleze la intervenții estetice. Chiar și pe mama ei. În luna octombrie Bianca Drăgușanu a dus-o pe mama ei la estetician pentru a i se injecta botox. Vedeta a publicat pe Instagram imagini cu mama sa din cabinetul medicului: „Să o facem pe mama mai frumoasă decât e. Să o întinerim puțin”. În primăvara anului 2021, mama Biancăi a mai avut parte de injecții cu botox.

Printre intervențiile de care a avut parte Bianca Drăgușanu în acest an, s-a numărat o intervenție chirurgicală de reconstrucție a nasului. „Mi-am făcut rinoplastie, pentru că așa am simțit nevoia, nu pentru că ar fi fost neapărat nevoie”, spunea vedeta în luna aprilie.

