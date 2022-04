Cum arată Bianca Drăgușanu după ce și-a schimbat forma buzelor. Blonda a avut parte de o nouă intervenție estetică

Bianca Drăgușanu s-a filmat în mașină în timp ce le-a povestit fanilor că are o stare bună datorită noii intervenții estetice de care a avut parte: botox în buze. După ce a avut parte de o procedură de topiere a acidului din buze, Bianca Drăgușanu a revenit la buzele mari cu care și-a obișnuit fanii.

Cum arată acum Bianca Drăgușanu

„M-am trezit atât de bine astăzi, cred că mi se trage de la botox-ul de ieri. Mi-am făcut buzele, dar tot mai fac. O să merg să le refac, mari așa cum am stabilit cu doamna doctor de la început. Vreau să continui și cu mezoterapie. Sunt multe intervenții de care am nevoie", a spus Bianca Drăgușanu pe Instgram.

Totodată, Bianca Drăgușanu a povestit că va merge la medicul estetician însoțită de mama și sora sa, care vor și ele să apeleze din nou la botox:

„Sora mea are nevoie de botox, mama mea are nevoie de botox. Și, mă rog, sunt mai multe intervenții de care noi avem nevoie. Operațiile estetice sunt încă un subiect controversat, dar pe mine nu mă interesează. Eu am trecut pe tot parcursul anilor prin foarte multe exeriențe în domeniul acesta. Eu sunt foarte pretențioasă. Vreu buze mari și mereu să arăt bine. Sunt foarte documentată în acest domeniu”, a spus Bianca Drăgușanu pe contul său de Instagram.

Ce intervenții estetice are Bianca Drăgușanu. Vedeta își încurajează și familia să apeleze la estetician

În urmă cu ceva timp, Bianca Drăgușanu Bianca Drăgușanu a avut parte de o procedură de topire a acidului din buze.

Bianca Drăgușanu își dorește să are mereu mai bine și își încurajează și mama și sora să aibă aceleași aspirații și să apeleze cu încredere la medicii esteticieni.

Printre intervențiile de înfrumusețare ale Biancăi Drăgușnu se numără: implant mamar, acid hialuronic în fațete dentare, tatuarea sprâncenelor, scoaterea alunițelor, umplerea ridurilor de expresie, potrivit VIVA.

Totodată, Bianca Drăgușanu a încurajat-o și pe sora ei să apeleze la intervenții estetice. Chiar și pe mama ei. În luna octombrie Bianca Drăgușanu a dus-o pe mama ei la estetician pentru a i se injecta botox. Vedeta a publicat pe Instagram imagini cu mama sa din cabinetul medicului: „Să o facem pe mama mai frumoasă decât e. Să o întinerim puțin”. În primăvara anului 2021, mama Biancăi a mai avut parte de injecții cu botox.

Printre intervențiile de care a avut parte Bianca Drăgușanu în acest an, s-a numărat o intervenție chirurgicală de reconstrucție a nasului. „Mi-am făcut rinoplastie, pentru că așa am simțit nevoia, nu pentru că ar fi fost neapărat nevoie”, spunea vedeta în luna aprilie.

