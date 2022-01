Bianca Drăgușanu, mișcări senzuale pe rețelele sociale în timp ce se lasă atinsă de un bărbat. Cum s-a filmat vedeta

Bianca Drăgușanu este foarte activă pe rețelele sociale și preferă să își țină prietenii virtuali la curent cu cele mai importante evenimente din viața ei. De curând, diva a plecat într-o minivacanță în Dubai și nu a ezitat să publice câteva videoclipuri din locurile în care s-a decis să petreacă.

Focoasa blondină a îmbrăcat o rochie cu decolteu abisal și decupaj în zona taliei, însă un alt detaliu a atras atenția internauților: mișcările senzuale ale vedetei, dar și mâna bărbatului careo atingea pe șolduri în timp ce dansa.

Cum a fost surprinsă Bianca Drăgușanu în timp ce se mișca senzual într-o locație selectă din Dubai

Bianca Drăgușanu este o femeie îndrăzneață și nu se ferește de nimeni când vine vorba de viața personală. Chiar dacă fiica sa îi ocupă ce mai mare parte a timpului, vedeta încearcă să facă loc în viața ei și momentelor de distracție alături de prieteni sau bărbatul iubit, iar drept dovadă stau postările din mediul online.

Recent, diva a plecat într-o vacanță în Dubai, unde a petrecut din plin în compania unor prieteni. Focoasa blondină a luat prin surprindere pe toată lumea cu câteva InsaStory în care își evidențiază mișcările senzuale.

De asemenea, prietenii virtuali nu au putut să treacă cu vederea faptul că Bianca Drăgușanu s-a lăsat atinsă de un bărbat pe talie în timpul dansului seducător. Nu se știe cine este bărbatul misterios, mai ales pentru că vedeta și Gabi Bădălău au avut mai multe despărțiri și împăcări.

Rochia decoltată și sexi a vedetei nu a putut să treacă neobservată. Bianca Drăgușanu a apelat la o ținută care i-a scos în evidență cele mai provocatoare forme ale corpului în timpul mișcărilor senzuale.

Piesa vestimentară i-a pus într-o lumină bună talia de invidiat, picioarele lungi, bustul generos și bronzul perfect. Diva nu a renunțat la bijuteriile scumpe, coafiura stilului său caracteristic și la machiajul discret.

Ce a dezvăluit Bianca Drăgușanu despre bărbații din viața ei

În cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show de la Antena Stars, vedeta a povestit despre cei mai importanți bărbați din viața ei. Aceasta a dezvăluit faptul că "a dat cu piciorul" unei relații cu o vedeta internațională, celebrul Philipp Plein.

"Era o perioadă în care vorbeam foarte des cu el, chiar și pe video. Eram prieteni, nu am acceptat invitația lui de a ne cunoaște mai bine sau de a-l vizita la vremea respectivă, la Monaco, acolo unde stătea. Asta a fost să fie, nu regret. Eu știu ce am ales, dar am continuat să fim prieteni virtual, să spunem așa.", spunea ea în urmă cu ceva timp.

Chiar dacă Bianca Drăgușanu a avut parte de două căsnicii nereușite, aceasta a dezvăluit că ar mai îmbrăca și a treia oară rochia de mireasă.

"Mai ales că lucrez în domeniul ăsta și îmi plac foarte tare rochiile de mireasă, eu mă mai văd îmbrăcată în mireasă, iar când o să am ocazia asta o să port trei rochii de mireasă, probabil una de la un designer mai celebru ca mine.", a mărturisit ea, conform sursei citate mai sus.

