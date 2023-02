Bianca Drăgușanu nu s-a mai abținut! Un nou mesaj pentru Claudia Pătrășcanu. La ce s-a referit când a spus că „peștii sunt câini”

Blondina i-a avut în vizor și pe părinții iubitului ei, despre care spune însă că sunt greu încercați în ultima perioadă.

Cunoscuta blondină a declarat, în cadrul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, că își respectă „socrii” și că le este alături în orice condiție.

Pe de altă parte, în ceea ce o privește pe fosta soție a lui Gabi Bădălău, fosta asistentă TV continuă seria de schimburi de replici, urmând ca și de data asta să declare că nu ea este cea care „a pornit scandalul”.

„Eu îi respect pe acești oameni (n.r. părinții afaceristului), pentru că trec printr-o situație foarte grea, în momentul de față. Nu vreau să intru în detalii pentru că, la rândul meu, sunt afectată de situație, având în vedere relația noastră. Nu vreau să dezvălui nimic. Indiferent, în orice condiție, eu sunt alături.

(...) Eu sunt Pești, Peștii sunt câini. Câinii sunt foarte loiali. Sunt foarte sinceră și sunt foarte aproape de oamenii care îmi sunt aproape. (...) Eu nu am făcut niciun apropo la nimeni. Eu nu sunt o femeie rea. Am numai energie bună. Sunt genul de om care dacă primește un cuvânt bun dă 20 înapoi”, a mai continuat Bianca Drăgușanu, făcând referire la Claudia Pătrășcanu.

În urmă cu ceva timp, Claudia Pătrășcanu a declarat că nu are nimic de împărțit cu fosta asistentă TV și că nu a jignit-o.

„Nu vreau să intru în polemici cu omul acesta. Eu ce am avut de spus a fost legat de ceea ce ține de copiii mei, ce își doresc ei, ce simt ei și sunt singura care are dreptul să vorbească despre copiii mei, eventual și Gabi că e tatăl lor.

Eu nu am nimic de împărțit cu această femeie, eu cred că ea trebuie să stea în pătrățica ei, eu în pătrățica mea. Eu sunt singurul om care vorbește despre copiii mei, despre ceea ce simt ei, eu nu am jignit-o, eu n-am zis absolut nimic. Nu știu de ce mă tot jignește, nici nu-mi pasă, vreau să stau departe”, a explicat ea pentru Spynews.ro.

În urmă cu două săptămâni, blondina a venit în platoul Antena Stars și a declarat că a primit mai multe amenințări din partea fostei soții a iubitului ei.

„Am dat și eu două declarații în urma unui context în care am fost provocată, din nimic, fără niciun motiv, am fost provocată de această femeie, căreia nimeni nu are nimic cu ea, nimeni nu i-a greșit cu ceva.

Pur și simplu, eu am venit să vorbesc despre mine, iar la ora prânzului m-am trezit atacată de o veche poveste, în care nu mă regăsesc absolut deloc deoarece eu cu femeia asta nu am avut niciodată nimic de împărțit, eu cu femeia asta nu am avut nimic de vorbit.

M-a sunat de foarte multe ori, foarte multe mesaje chiar acum înainte de Crăciun, dar nu vreau să intru în detalii.

L-a sunat și pe Victor, tatăl copilului meu din care a creat o poveste. Pentru că nu mai bagă nimeni în seamă, asta e părerea mea, s-a trezit vorbind despre mine atacându-mă și spunând lucruri urâte. (...) Când prostia e combinată cu răutatea…”, a fost mesajul blondinei.

