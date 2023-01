Motivul pentru care Gabi Bădălău nu intervine în neînțelegerile dintre Bianca Drăgușanu și fosta lui soție: „Nu vreau să…”

Gabi Bădălău însă nu a intervenit până acum în discuțiile dintre cele două femei din viața sa, atât actuala iubită, cât și mama fiilor lui. Ce a declarat afaceristul acum?

Motivul pentru care Gabi Bădălău nu intervine în neînțelegerile dintre Bianca Drăgușanu și fosta lui soție. Mesajul transmis de afacerist

Bianca Drăgușanu și Claudia Păstrășcanu nu s-au înțeles niciodată și de multe ori și-au aruncat acuzații dure în spațiul public. La rândul său, Gabi Bădălău a explicat de ce nu intervine în neînțelegerile iscate între iubita lui și fosta sa soție:

„Nu mă interesează. Nu vreau să vorbesc despre asta. Mă scuzați, am treabă", a declarat afaceristul pentru Click!.

Iubita omului de afaceri ar fi reacționat, după ce Claudia Pătrășcanu ar fi făcut câteva afirmații care au scos-o din sărite pe blondină.

Claudia și afaceristul sunt părinții a doi băieți, Gabriel, de șapte ani, și Nicolas, în vârstă de cinci ani. La rândul său, Bianca Drăgușanu își dorește să se integreze în familia partenerului său și să se înțeleagă bine cu copiii.

„Au complotat să se întâlnească la un loc de joacă, unde cel mic a fost traumatizat de ea. Ea l-a alergat pe cel mic să facă o fotografie cu ea. Cel mic nu a stat, a fugit și s-a ascuns după mașinuțe. Într-un final nu i-a ieșit această pasiență cu fotografia”, a spus Claudia Pătrășcanu, pentru Antena Stars.

Bianca Drăgușanu spune că nu i-a făcut nimic cântăreței, ba mai mult, se simte atacată de către ea.

„Am dat și eu două declarații în urma unui context în care am fost provocată, din nimic, fără niciun motiv, am fost provocată de această femeie, căreia nimeni nu are nimic cu ea, nimeni nu i-a greșit cu ceva.

Pur și simplu, eu am venit să vorbesc despre mine, iar la ora prânzului m-am trezit atacată de o veche poveste, în care nu mă regăsesc absolut deloc deoarece eu cu femeia asta nu am avut niciodată nimic de împărțit, eu cu femeia asta nu am avut nimic de vorbit.

Acestei femei nu am făcut decât să-i răspund în aceeași manieră în care ea m-a atacat, din păcate pentru mine. (...) Eu și iubitul meu nu i-am greșit niciodată cu absolut nimic, adică relația noastră o deranjează pe ea și atunci se trezește vorbit niște chestii care nu au legătură cu realitatea.

M-a sunat de foarte multe ori, foarte multe mesaje chiar acum înainte de Crăciun, dar nu vreau să intru în detalii. L-a sunat și pe Victor, tatăl copilului meu din care a creat o poveste.

Pentru că nu mai bagă nimeni în seamă, asta e părerea mea, s-a trezit vorbind despre mine atacându-mă și spunând lucruri urâte. (...) Când prostia e combinată cu răutatea…”, a adăugat Bianca Drăgușanu, pentru Antena Stars.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au divorțat după trei ani de procese și de scandaluri care au ținut primele pagini ale tabloidelor. Instanța a decis ca cei doi fii să rămână la mama lor, în Constanța, în timp ce afaceristul are program de vizită și trebuie să le plătească o pensie alimentară în valoare de 300 de lei.

