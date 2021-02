Bianca Drăgușanu, primele declarații după ce au apărut poze cu ea vânătă la ochi. Ce mesaj are pentru femei

Citește și: Bianca Drăgușanu, mamă pentru a doua oară? Ce zice vedeta despre o viitoare soră pentru fiica sa Sofia

”Poza care e în presă cu plasturii la ochi e în urma unei operații, pozele pe care vi le-am arătat pe Instagram sunt în urma unor violențe pentru care eu am depus și o plângere. Pentru pozele în care am fost snopită în bătaie am depus și o plângere penală”, a spus Bianca Drăgușanu pe InstaStory.

Ca să nu mai existe speculații cu privire la violențele de care a avut parte, Bianca a decis să arate tuturor adevărul: "Cam asta am fost eu, cam asta sunt eu, și cam asta voi fi de azi înainte. Concluzia e că nu mă sperie pozele pe care le dați cu mine când am fost operată, prin metoda asta e un fel de șantaj...ăsta e trecutul meu, prezentul meu și de aici începe o altă poveste. Toți trădătorii să se spele cu pozele mele pe cap", a spus Bianca Drăgușanu pe Instagram, la story.

"Am arătat mai rău la față pe parcursul ultimilor ani, cel mai rău am arătat așa (a afișat o fotografie). Problema nu e că apar niște fotografii cu mine când eram tumefiată, în urma unor operații pe care o să mi le fac toată viața mea, dacă eu mă simt bine cu mine. Problema mea este cu persoana care a dat poza", a mai spus Bianca Drăgușanu.

În încheiere, Bianca Drăgușanu a spus că în prezent este o femeie fericită, împlinită, puternică așa cum ar trebui să fie toate femeile și că a lăsat trecutul în spate pentru a începe o nouă viață, fiind independentă și pe picioarele ei.