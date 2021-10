Bianca Drăgușanu reacționează la acuzațiile făcute de Claudia Pătrășcanu: „Eu nu sunt motivul divorțului lor!”

Prezentă în cadrul emisiunii XNS prezentată de Dan Capaptos, Claudia Pătrășcanu a ținut să evidențieze anumite aspecte cu privire la Bianca Drăgușanu, lucruri care au fost infirmate sau dărâmate de frumoasa vedetă.

Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu, scandal în showbiz din cauza lui Gabi Bădălău

Tensiunile dintre cele două vedete nu sunt de ieri, ci datează de luni bune, cam de prin perioada în care Bianca Drăgușanu abia începea să se întâlnească cu fostul soț al Claudiei, Gabi Bădălău. Cele două și-au aruncat câteva vorbe destul de dure prin presă, însă vârful iceberg-ului a fost atins în emisiunea lui Dan Capatos, loc unde a și părut că au pus punct scnadalului și au găsit o modalitate de a face „pace”.

Temele abordate de cele două ar fi unele nu fondate, ci mai degrabă bazate pe zvonuri, dat fiind faptul că niciuna dintre acestea nu a confirmat cele spuse de cealaltă. Bianca Drăgușanu ar fi acuzat-o pe Claudia că ar avea o relație cu un om însurat, însă cântăreața a negat acest lucru și a accentuat faptul că niciodată nu ar sparge o casă, deoarece este capabilă să-și ia un bărbat care să fiesingur, dar mai ales că ea are un alt cod moral.

Artista susține că Bianca Drăgușanu ar fi amenințat-o pe mama ei cu moartea, acesta fiind și motivul pentru care ea a ales să o dea în judecată. Tot ea a mărturisit că îi e teamă să-și știe copiii alături de Bianca, fiindcă ea este o fire vulcanică. ''Nu caut un scandal. Eu niciodată nu mi-am permis să jignesc o femeie, așa cum și-a permis acest om. Nu vreau să jignesc, eu nu caut scandal cu nimeni. Nu mă intersează nici viața lui Gabi pentru că în toată ecuația asta, eu am băgat divorț de Gabi'', spunea Claudia Pătrășcanu în emisiune.

Cele două și-au aruncat vorbe grele prin presă, dar și pe rețelele de socializare.

Declarațiile făcute de Bianca Drăgușanu cu privire la scandalul dintre ea și Claudia Pătrășcanu

La scurt timp, Bianca Drăgușanu a ținut să intre în direct și ea și să facă anumite clarificări.

„Eu aș vrea să știu ce se întâmplă. Nu ne face bine niciuneia dintre noi. Eu mai tare susțin că nu am de ce să mă războiesc. Eu, la rândul meu, am răspuns unor atacuri. Că ea m-a atacat. Doamna vorbește doar despre mine de când e la tine în emisiune și spune că nu o interesează, dar vorbește doar despre mine. În luna ianuarie, când a aflat că sunt plecată cu domnul, mi-a trimis un mesaj. Apoi i-a scris lui Gabi și ne jignea pe amândoi. Ea mă jignea și mă făcea depravată. Eu nu am nimic de împărțit cu ea. Eu nu am jignit-o niciodată. M-am apărat și eu. Nu aduc rochiile din Turcia așa cum zicea ea, am 20 de angajate care fac rochiile. Eu am spus lucruri pe care le regret, că am spus lucruri care nu ne fac bine. Mama ei s-a apucat să mă jignească pe mine.

M-am apărat și am reacționat. Noi nu avem nimic de împărțit, dar totuși ne certăm. Eu îmi cer suce în fața ei, pentru afirmația pe care am făcut-o cînd am zis că nu e pe treaba ei. Noi ne certăm și nu știm de ce. Îmi cer scuze, Claudia, că am zis că nu ești pe treaba ta, dar am empatizat. Scuzele mele le ai. Dan, noi două nu avem de ce să ne certăm, eu în viața mea nu am jignit un om care nu mi-a făcut rău. Sunt mamă singură, am copilul meu. Suntem două leoaice care ne certăm pentru nimic. Eu nu am despărțit-o pe ea de Gabi. Nu sunt motivul divorțului lor”, au fost declarațiile făcute de Bianca Drăgușanu în emisiune.

