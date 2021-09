Prima apariție a Biancăi Drăgușanu, după despărțirea de Gabi Bădălău. Vedeta a vorbit despre fosta relație: "Eu mă distrez"

Bianca Drăguşanu, prezentă la un eveniment monden, a povestit despre ceea ce a trăit lângă Gabi Bădălău. De asemenea, blondina a dezvăluit şi cum l-ar fi prins pe afacerist că "jonglează" cu mai multe femei.

"În momentul de față sunt într-o intersecție și urmează să fac alegeri foarte importante în viața mea, cu siguranță care îmi vor da o stare de bine, de liniște și de fericire", a spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu confirmă public despărțirea de Gabi Bădălău. Ce spune despre relația de aproape un an

Bianca Drăgușanu este fără doar și poate o femeie răvășitoare, cu un trup pe care puține femei îl au. Pe lângă intervențiile estetice la acre apelează deseori pentru a se menține într-o formă de invidiat, vedeta face mult sport și are un stil de viață echilibrat.

Aceasta știe atuurile pe care le are și se pune în evidență cu ținute care mai de care provocatoare. De aceată dată, blonda a sucit mințile la un eveniment monden, unde a apărut într-o rochie imperială și a vorbit despre fosta relație cu foarte mare detașare.

Vedeta din Români a declarat că, în prezent, este o femeie singură și că a încheiat relația cu Gabi Bădălău.

"Sunt o femeie cât se poate de singură și sigură pe ea, așa cum am fost întotdeauna și cred că urmează să mi se întâmple doar lucruri bune. Eu sunt foarte fericită indiferent de întâmplările de care am parte, eu văd mereu partea bună a lucrurilor și consider că orice relație pe care o am este o experiență de viață din care poți să înveți", a mai spus Bianca Drăgușanu pentru Antena Stars.

"A fost o relație de aprope un an de zile, am avut multe discuții, dar au trecut. Nu mă mai interesează ce a fost, mă interesează ce este. Eu nu trăiesc din trecut sau din ce a fost. Pe mine mă definesc foarte mult acțiunile și nu vorbele ți sunt și o personaă mai vulcanică, așa, și de multe ori îmi exprim foarte ușor stările și senimentele, fără să țin cont că sunt într-un loc public. Nu mă interesează", a spus Bianca Drăgușanu.

Întrebată cum trece peste o despărțire, Bianca Drăgușanu a spus: "Eu mă distrez. Adică, de ce trebuie să fie vreo dramă!? Eu învâț din lucurile care mi se întâmplă".

Întrebată de raportarea sa la infidelitatea unui bărbat, diva a spus: "Ce poate accesa toată lumea, eu nu vreau. Eu vreau ceva ce nu poate avea oricine". Aceasta a pus accetși pe faptul că a iertat infidelitatea unui bărbat de dragul relației și a climatului bun între ei doi, însă consideră că a greșit pentru că acțiunile celui alături de care trăia o poveste de iubire s-au repetat.

Aceasta a afirmat că l-a prins pe Gabi Bădălău în timp ce flirta: "Am văzut cu ochii mei ce s-a întîmplat!".

Blondina a declarat, în urmă cu ceva timp, în podcastul lui Damian Drăghici, că trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Gabi Bădălău, bărbatul lângă care s-a refugiat după divorț. Aceasta a mai spus că nu exclude posibilitatea unei căsătorii în viitorul apropiat și că ea crede cu tărie în dragoste adevărată.

Motivul pentru care Bianca Drăgușanu nu vrea să-și afișeze relația cu Gabi Bădălău este dorința de a nu mai fi relația sa sub lupa nimănui. Aceasta a mai menționat că i s-au tras numai lucruri urâte atunci când își făcea publică relația în orice moment.