Bianca Drăgușanu, bătută? Vedeta a fost protagonista unui SCANDAL MONSTRU!

Bianca Dragusanu a fost victima unei altercatii in trafic si a fost la un pas sa fie luata la bataie de un sofer nervos.

Bianca Dragusanu a trait momente de groaza, in urma cu cateva saptamani, dupa o cearta cu un sofer, in trafic. Din fericire, conflictul a fost aplanat de fratii Tristan si Andrew Tate, care „l-au pus la punct” pe cel care isi revarsa nervii pe masina vedetei.

Intamplarea a avut loc cu cateva saptamani in urma, pe o strada din centrul Capitalei. Bianca a executat o manevra care l-ar fi fi incomodat in trafic pe soferul unui alt automobil, iar acesta si-a „atins” masina de cea a prezentatoarei. Barbatul a iesit sa-i ceara explicatii Biancai, insa a sfarsit prin a face o adevarata criza de nervi. Conform martorilor oculari, acesta a inceput sa loveasca bolidul femeii, in timp ce aceasta se incuiase inauntru.