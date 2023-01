Bianca Pop a fost la un pas să își piardă viața! Care este starea sa de sănătate acum: "Eu nu realizam nimic. Am uitat multe"

Situația s-a înrăutățit atât de mult, încât Bianca a ajuns pe punctul de crede că și-ar fi putut pierde viața: "Nu știu dacă mai eram astăzi". În cele din urmă, a decis să caute ajutor și a fost internată la o clinică de specialitate. În mediul online, în acea perioadă, au apărut imagini tulburătoare cu fosta ispită de la Insula Iubirii, care au îngrijorat fanii.

Bianca Pop, total schimbată după ce a fost la un pas să-și piardă viața. Care este starea sa de sănătate din prezent și cum spune că a schimbat-o relația

În toate aceste momente mama sa i-a fost alături, ea fiind cea care a sunat organele speciale pentru a o interna într-o clinică, anul trecut. Deși a făcut totul pentru ca fata sa să-și revină, pe atunci, Bianca a considerat că cea care i-a dat viață i-a făcut cel mai mare rău: "Eu chiar mă bucur acum că am fost atunci internată în acea clinică, pentru că dacă nu eram, nu știu dacă mai eram astăzi, pentru că eram foarte slabă aveam 35 kg", a spus Bianca Pop.

Acolo, Bianca a primit tratament pentru tulburările de care suferea, inclusiv perfuzii care, spune ea, au ajutat-o să-și recapete sănătatea. După câteva săptămâni de tratament, ea a reușit să se recupereze.

După moemntele grele, ea și-a găsit liniștea și pacea în brațele unui bărbat special, George, partenerul său. Ispita "care nu ieșea din casă fără 1.000 euro" s-a schimbat radical și a renunțat la tot în numele iubirii. Bianca spune că s-a transformat într-o cu totul altă persoană: "Da, bănuiesc că așa a fost să fie, să îl întâlnesc pe George și să îmi revin, să mă liniștesc, să stau departe de anumite anturaje care erau nocive pentru mine și să-mi văd de treaba mea . Chiar mi-am revenit din toate punctele de vedere, maxim", a spus Bianca Pop pentru Antena Stars.

"Comparativ cum felul în care eram atunci, în trecut, acum da, pot să zic că mă pun să dorm seara la 9, 10 și dorm cam 12, 13 ore, ceea ce e foarte bine pentru psihic. (...) Relația cu George e foarte liniștită, să știi! Ne înțelegem foarte bine, nu mai avem certuri sau chestii care au fost… Absolut deloc! La început, nu știi ce îi place, ce nu-i place și eu oricum eram foarte greu de stăpânit. Atunci era cam imposibil, după perioada aia. (..) Și cum mi-am revenit eu, pentru că dorm și îmi văd de treaba mea, nu beau nimic. Efectiv, nu eram eu, înțelegi? Eram foarte agitată, nu nu puteai să mă stăpânești", spune Bianca pentru sursa citată anterior.

"Poate și faptul că ai făcut-o pe mama ta să sufere în perioada respectivă...", spune reporterul Antena Stars.

"Poate și faptul că ai făcut-o pe mama ta să sufere în perioada respectivă...", spune reporterul Antena Stars.

"Eu nu realizam atunci nimic și chiar am uitat multe chestii, nu îmi amintesc, nu știu ce s-a întâmplat foarte ciudat. Eu chiar mă bucur acum că am fost atunci internată în acea clinică, pentru că dacă nu eram, nu știu dacă mai eram astăzi, pentru că eram foarte slabă aveam 35 kg, nu mâncam nimic, nu dormeam, deci eu am avut nevoie să stau internată și să primesc perfuzii pentru că asta am primit vitamine știi? Și calmante și ca să dorm, pentru că eu nu dorm", a mai spus Bianca Pop pentru Antena Stars.

