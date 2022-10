Bianca Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii, implicată într-un scandal de proporții cu partenerul său. Ce se întâmplă cu bruneta

Bianca Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii, este o figură destul de controversală în mediul online. În ultimele luni au apărut mai multe videoclipuri cu focoasa brunetă în diferite ipostaze. Aceasta s-a aflat pe buzele tuturor o lungă perioadă de timp, după ce au fost publicate mai multe imagini tulbulătoare cu ea pe bancheta din spate a unei mașini.

De asemenea, Bianca Pop a luat pe toată lumea prin surprindere cu o decizie neașteptată. Focoasa brunetă și-a anunțat prietenii virtuali că și-a găsit fericirea în brațele bărbatului care a ajutat-o să își schimbe viața, George Tomaziu.

De curând, fosta ispită de la Insula Iubirii a revenit în centrul atenției. Se pare că aceasta a fost implicată într-un scandal violent cu iubitul său, care ar fi apelat la mai multe gesturi neașteptate.

„I-am spus că dacă o singură dată sunt supărată sau jignită, eu plec acasă, fără să spun nimic. Nu o să tac niciodată, nu este normal așa ceva. Ierți o dată, de două ori, de trei ori, dar a patra oară nu mai merită să ierți.”, a povestit Bianca Pop la AntenaStars.

Bianca Pop, dezvăluiri uluitoare despre incidentul pe care l-a avut cu iubitul său

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Bianca Pop a mărturisit motivul pentru care a pornit scandalul dintre ea și iubitul său.

„Am vrut să merg acasă. Nu am reușit să merg, pentru că a zis George să nu merg și în rest am avut parte, să zic, de alte incident despre care nu vreau să vorbesc acum. Nu este momentul pentru că a fost foarte mare agitație în viața mea și nimeni nu se aștepta la asta. Am simțit nevoia de liniște, de aceea nu am mai postat nimic pe rețelele sociale, pentru că ce este mult este mult și nu poți să duci așa mult. Am și eu suflet, familie.

Am rămas șocată și am avut, efectiv, nevoie de liniște, să nu vorbesc cu nimeni. Am vorbit doar cu mami și atat. Deci, liniște.”, a mai spus fosta ispită de la Insula Iubirii.

De asemenea, în scandalul celor doi a intervenit și poliția. Oamenii legii au fost chemați de către oamenii care au auzit cearta dintre Bianca Pop și partenerul său.

„Nu am chemat eu poliția, eu dormeam. Eram afară pe canapea și George nu știa unde sunt și o fi crezut că am plecat și era supărat, dar eu nu sunt genul de femeie să plec noaptea de acasă. Poliția a chemat-o cineva de aici, din dreapta, din stânga”, a adăugat focoasa brunetă, conform sursei citate mai sus.

„Când o fi scos valiza s-or fi spart, alfel nu are cum, că nu le-a spart intenționat. Eu am văzut, m-am speriat”, a mai povestit Bianca Pop despre geamurile sparte în urma scandalului.